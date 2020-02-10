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10.02.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Краснодар для лечения

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Американская девочка Луна Феннер, которой в Краснодаре провели одну из многих запланированных операций по удалению невуса на лице - так называемой "маски Бэтмена", вернулась в столицу Кубани для продолжения лечения. Об этом сообщили в клинике лазерной хирургии, где девочке проводили операцию.

Фото: iStock
На Кубань прилетит на операцию вторая девочка из США с "маской Бэтмена"

- Луна Феннер и ее мать Каролина уезжали из России, чтобы встретить в Америке Рождество, - рассказал исполнительный директор клиники лазерной хирургии Андрей Алексуткин. - Этот праздник является семейным в США и его принято встречать с близкими родственниками. Сейчас Луна и ее мать вернулись в Краснодар для продолжения лечения.

В клинике добавили, что 11 февраля состоится новый прием американки у врачей, где будут определены сроки следующей операции. Как ранее уже писала "РГ", в октябре 2019 года Луне Феннер сделали первую операцию, удалив часть невуса на лбу. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и все это время врачи дожидались заживления кожи в том месте, где было удалено родимое пятно.

Стоит отметить, что после истории с лечением Луны Феннер в краснодарскую клинику начало обращаться очень много клиентов из-за рубежа. В частности, в учреждении сообщили, что уже договорились и ждут прибытия еще одного клиента из США с такой же проблемой - невусом на щеке, а также есть пациенты из Германии, Австрии, Белоруссии и с Украины.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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