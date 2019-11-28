Мать девочки из США с "пятном Бэтмена" показала дочку после операции

Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Краснодар свою дочь Луну для лечения, показала первые результаты операции по удалению у девочки огромного родимого пятна на лице. Фотографии Кэрол опубликовала на своей страничке в Instagram. Там хорошо видно, насколько уменьшилось у девочки родимое пятно, прозванное "пятном Бэтмена".

"Я счастлива, что последовала своим материнским инстинктам и приехала в Россию!" - прокомментировала Кэрол ситуацию.

Как ранее уже писала "РГ", Кэрол Феннер и ее дочь прилетели в Краснодар из США в сентябре этого года после того, как американские врачи фактически отказались лечить Луну. За сложную операцию неожиданно решили взяться пластические хирурги из Краснодара, которые предложили другой метод лечения.

В октябре врачи кубанской лазерной клиники успешно провели девочке из США первую операцию по удалению с лица "пятна Бэтмена".

- Операция прошла успешно, в штатном режиме, без каких-либо неожиданностей, - прокомментировал сразу после хирургической процедуры исполнительный директор лазерной клиники Андрей Алексуткин. - Девочке была проведена фотодинамическая терапия, в результате которой невус (пятно) на избранном участке был полностью удален. Операцию провели на лобной части лица до бровей. Все действия проходили под местной анастезией и заняли около часа.

По словам врачей, после операции Луна Феннер чувствовала себя хорошо, ей не потребовался курс антибиотиков, также не произошло повышения температуры или других осложнений. Девочке была наложена стерильная повязка, которая ежедневно менялась врачами.

Следующую операцию по удалению другой части невуса врачи планировали провести примерно через 1,5 месяца, когда кожа на участке лица, где убиралось родимое пятно, заживет.

Как видно из фотографий, опубликованных Кэрол Феннер, хотя невус на лице девочки стал меньше, также и остались шрамы после хирургического вмешательства. Однако, женщина отметила, что "прошел только месяц после последней процедуры и нужно дождаться полноценных результатов".