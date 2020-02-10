Spiegel: Крамп-Карренбауэр подает в отставку с поста главы ХДС в Германии

Spiegel называет случившееся "землетрясением в рядах христианских демократов". Очевидно, что его причиной стал кризис в бывшей восточногерманской земле Тюрингия, где накануне значительная часть фракции ХДС в земельном парламенте поддержала в качестве премьер-министра кандидата от либералов Томаса Кеммериха. Пикантность ситуации заключается в том, что за Кеммериха в полном составе проголосовала и фракция "Альтернатива для Германии". Получается, что христианские демократы вместе с крайне правыми избрали главу региона, хотя до сих пор в Германии среди политиков мейнстрима действовало табу на сотрудничество с "АдГ".

К слову, Кеммерих спустя без малого сутки отказался от премьерского кресла. Хотя факт сговора, пусть даже негласного, между региональными отделениями ХДС и "Альтернативы" доказать невозможно, в рядах правящей немецкой партии налицо раскол, бросающий тень на центральное руководство и чреватый серьезным кризисом внутри самой коалиции.

По последним данным, Аннегрет Крамп-Карренбауэр намерена "к лету организовать процесс выдвижения кандидата в канцлеры, и тогда сложить полномочия". Уже известно, что Ангела Меркель публично поддержала решение госпожи Крамп-Карренбауэр, поблагодарив ее за работу. При этом канцлер попросила ее остаться на посту министра обороны.