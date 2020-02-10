Российский теннисист Даниил Медведев сохранил пятую строчку в рейтинге АТР. В чемпионской гонке он опустился на девятую строчку, а Андрей Рублев, как и неделю назад, пятый.

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших теннисистов мира. В первой десятке не произошло никаких изменений. Лидерство сохранил серб Новак Джокович, вслед за которым идут Рафаэль Надаль из Испании и швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Даниил Медведев - пятый, Андрей Рублев - 15-й, Карен Хачанов - 17-й.

В чемпионской гонке АТР также лидирует Джокович, опережающий австрийца Доминика Тима. Лучший из россиян - Андрей Рублев, сохранил пятую позицию. Даниил Медведев опустился с восьмой на девятую позицию.

На этой неделе все три россиянина примут участие в крупном турнире в Роттердаме. Медведев в стартовом матче встретится с Вашеком Поспишилом, представляющим Канаду. Рублев за выход во второй раунд соревнований поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Соперником Хачанова в первом круге будет многоопытный итальянец Фабио Фоньини.