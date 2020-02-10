Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.

Ранее "Российская газета" писала про то, что в США обнаружился владелец 13-летнего автомобиля Nissan Frontier с пробегом в 1,6 млн км. Брайан Мерфи приобрел пикап в 2007 году. Он задался целью проехать на этом автомобиле миллион миль и при этом не нарваться ни на капитальный ремонт, ни на какие-либо серьезные поломки. С поставленной задачей пикап справился весьма успешно, в том числе, и благодаря тому, что Мерфи водил его аккуратно и своевременно проводил все необходимое техническое обслуживание.

Такое отношение к автомобилю, а также целеустремленность его владельца в достижении поставленной цели не могли не отметить сотрудники американского офиса Nissan. Они подарили Мерфи представленную обновленную версию Nissan Frontier.

Старый пикап Мерфи, как заявил сам же американец, "заслужил отдых", и ему на смену пришел новый автомобиль. Примечательно, что обновленный Nissan Frontier внешне с трудом едва ли можно отличить от "трудяги", за рулем которого Мерфи проехал столь солидный километраж. Однако по техническому оснащению новый пикап во многом превосходит своего предшественника. Так, например, у обновленного Nissan Frontier есть более производительный 3,8-литровый бензиновый мотор, который выдает 314 л.с. мощности при 381 Нм крутящего момента и работает в паре с новой 9-скоростной АКПП.

Памятуя о том, что Мерфи умеет бережно эксплуатировать автомобили, можно с большой вероятностью ожидать, что и новый пикап прослужит ему максимально большой срок.