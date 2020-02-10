Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае

Вспышка птичьего гриппа H5N6 зафиксирована в юго-западной китайской провинции Сычуань. Заражение пернатых возникло на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

Как сообщает РИА Новости, случаев заражения человека выявлено не было. Погибли 1840 домашних птиц. Местные власти заявили об уничтожении более 2,26 тысячи кур для предотвращения распространения заболевания.

Неделю назад сообщалось о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Она была зарегистрирована в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй - эпицентром вспышки коронавируса 2019-CoV. Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8. По данным ведомства, занести на территорию страны его могут перелетные птицы из Европы.