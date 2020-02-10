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Рубрика: В мире

Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в Китае

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вспышка птичьего гриппа H5N6 зафиксирована в юго-западной китайской провинции Сычуань. Заражение пернатых возникло на одной из ферм в уезде Сичун городского округа Наньчун.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Как сообщает РИА Новости, случаев заражения человека выявлено не было. Погибли 1840 домашних птиц. Местные власти заявили об уничтожении более 2,26 тысячи кур для предотвращения распространения заболевания.

Неделю назад сообщалось о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Она была зарегистрирована в китайской провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй - эпицентром вспышки коронавируса 2019-CoV. Для предотвращения распространения заражения было ликвидировано более 17,8 тысячи домашних птиц.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8. По данным ведомства, занести на территорию страны его могут перелетные птицы из Европы.

В мире Восточная Азия Китай Эпидемия "птичьего гриппа"

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