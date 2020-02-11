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11.02.2020 16:11
Рубрика: Экономика

Цены на нефть вырастут на фоне позитивных новостей о коронавирусе

Текст: Александр Саможнев

Цены на нефть вырастут, поскольку темпы подтверждения случаев заболевания коронавирусом в Китае замедлились, сообщает нефтяной портал offshore-technology.com.

По данным агентства Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,82 доллара до 54,09 доллара за баррель. Американская West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,72 доллара до 50,29 доллара за баррель.

"Эпидемия коронавируса может достичь пика в феврале, а затем наступит стабилизация перед ослаблением эпидемии", - подтвердили в аппарате главного медицинского советника правительства Китая.

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Со своей стороны аналитик нефтяного рынка Маргарет Янг полагает, что "широкий позитивный настрой на рынках Азии, похоже, повысил цены на сырую нефть". По ее мнению, отскок является мягким и может быть кратковременным, поскольку спрос на энергию в Китае, вероятно, останется умеренным в ближайшей перспективе из-за воздействия вируса. При этом ОПЕК+ и Россия должны выступить с согласованным планом сокращения добычи, чтобы поддержать цены на нефть. Напомним, в начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев после того, как спрос на нефть в Китае снизился на 20 процентов на фоне ситуации с коронавирусом.

Между тем министр энергетики РФ Александр Новак считает затруднительным дать точную оценку эффекту, который окажет вспышка нового типа коронавируса на нефтяные цены. "Россия внимательно следит за влиянием распространения коронавируса на мировые энергетические рынки. Ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной", - цитирует ТАСС министра.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса 2019-nCoV

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