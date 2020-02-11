Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.02.2020 12:07
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. Первые изображения

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы патентные изображения "грузового электрического бескабинного автомобиля". Патентообладателем значится ПАО "КАМАЗ".

Транспортное средство имеет одинаковый дизайн передней и задней частей, с обеих сторон есть светотехника. Очевидно, что тяговая батарея располагается ниже пола и обслуживается через отсек с откидной крышкой, который находится в пределах колёсной базы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Nissan предупредили о возможной остановке российского завода

Известно, что КамАЗ давно работает над беспилотниками. Новые решения инженеров компании, как правило, проходят обкатку на территории завода или закрытых полигонах. Так, например, в конце 2019 года КамАЗ сообщал о запуске проекта "Одиссей", в рамках которого был создан и отправлен в эксплуатацию грузовик-робот.

Бескабинный электрогрузовик, вероятно, будет использоваться для перевозки комплектующих между производствами Камского автозавода.

Фото: Роспатент
Какой могла стать ГАЗель Next: рассекречены эскизы
ГАЗ зарегистрировал три новых имени со словом "ГАЗель"
#КамАЗ