КамАЗ запатентовал грузовик без кабины. Первые изображения

В базе Федерального института промышленной собственности опубликованы патентные изображения "грузового электрического бескабинного автомобиля". Патентообладателем значится ПАО "КАМАЗ".

Транспортное средство имеет одинаковый дизайн передней и задней частей, с обеих сторон есть светотехника. Очевидно, что тяговая батарея располагается ниже пола и обслуживается через отсек с откидной крышкой, который находится в пределах колёсной базы.

Известно, что КамАЗ давно работает над беспилотниками. Новые решения инженеров компании, как правило, проходят обкатку на территории завода или закрытых полигонах. Так, например, в конце 2019 года КамАЗ сообщал о запуске проекта "Одиссей", в рамках которого был создан и отправлен в эксплуатацию грузовик-робот.

Бескабинный электрогрузовик, вероятно, будет использоваться для перевозки комплектующих между производствами Камского автозавода.