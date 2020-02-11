Кирилл Вышинский рассказал о своей новой программе про Украину

Вы позиционируете "Типичную Украину" как программу не о политике, а о жизни простых украинцев. Что вы планируете рассказать об этой, отчасти неизвестной Украине?

Кирилл Вышинский: Украина сегодня - это страна, которая ежедневно попадает в ленты новостей с, как правило, не самыми позитивными сюжетами: война, политическая нестабильность, какие-то абсурдные заявления политиков, местных властей, радикалов и т.д. Ясно, что эти события происходят, образно говоря, на площади максимум пяти-шести кварталов в центре Киева. Но в тоже время Украина, огромная 37 миллионная страна, у которой самая протяженная граница с Российской Федерацией, живет какой-то своей жизнью. Страна большая, страна разная, поскольку она исторически формировалась из разных кусков и осколков разных империй - Австро-Венгерской, Российской, что-то находилось под влиянием или под протекторатом, или просто входило в состав Румынии, Польши. В общем, это огромная территория, сшитая из разных кусков. Украинцы формировались в разных культурах. Мне самому всегда было интересно узнать эту страну, узнавать этих людей. Мне хочется об этом рассказать. В двух словах так и не скажешь, какая она. Но она очень интересная. Мне кажется, что рассказ об Украине, о ее истории, о традициях, о каких-то реалиях будет интересен и потому, что, как правило, мы каждый день видим другую Украину в новостях и по телевидению.

Сколько программ вы планируете выпустить, и какова их продолжительность? Чувствуете ли вы поддержку коллег?

Кирилл Вышинский: Мы планируем выпустить более 40 программ продолжительностью 26 минут, которые будут выходить на телеканале "Россия 24" один раз в неделю. Мою идею поддержали все мои коллеги, руководство ВГТРК, МИА "Россия сегодня", поскольку они считают, что это важно, интерес к Украине есть, и он будет сохраняться. И этот интерес обусловлен не только политическими, экономическими проблемами и отношениями. Просто потому, что это наш ближайший и самый крупный сосед. Давний термин - братский народ - никто еще не оспорил. Может быть, только какие-то радикальные националисты внутри самой страны, внутри самой Украины. Интерес к этой стране будет долго сохраняться. Как говорится, грех было этот интерес не удовлетворить.

Концепция предусматривает и ваш личный взгляд, и приглашение неких ньюсмейкеров, собеседников, экспертов?

Кирилл Вышинский: Мы в своей концепции программы хотим уйти от определенного стереотипа. Что такое сейчас украинский эксперт или эксперт по Украине в сознании людей? Это человек, который, как правило, эмоционально что-то доказывает и постоянно спорит. А мы бы хотели, чтобы люди, которые будут у нас в студии, наши эксперты спокойно рассказывали о стране, о ее истории, о ее каких-то особенностях, о тех, может быть, не совсем известных и понятных особенностях украинской истории и вообще Украины. Поэтому это люди, которые хорошо знают Украину, как правило, выросшие на Украине и хорошо понимающие не сколько даже, может быть, сегодняшнюю политическую конъюнктуру, сколько вообще эту страну.

В одном из интервью вы сказали, что вам лично будет интересно вести такую жизненную передачу. А кто ваши помощники, кто входит в ту команду, которая делает передачу?

Кирилл Вышинский: У нас очень небольшая группа. Это шеф-редактор, корреспондент, авторы сюжетов и группа производства корпорации ЕМГ. Собственно говоря, программу мы делаем небольшим, но очень дружным коллективом. Мы хотим делать "Типичную Украину" пакетным способом, то есть записывать сразу несколько программ.

Каково вести передачу об Украине и сохранять объективность, в том числе, и в выборе собеседников?

Кирилл Вышинский: Для меня не стоит вопрос сохранять объективность. Быть пристрастным или непристрастным. Я, конечно, пристрастен, потому что Украина это страна, в которой я вырос. Я пристрастен в этом смысле по определению. С другой стороны, мы рассказываем про впечатления, мы опираемся на исторические факты, на события. Понятно, что их можно трактовать и объяснять по-разному. Поэтому в этом, наверное, будет определенный субъективизм. А в целом мы рассказываем про страну и ничего не придумываем.

Какая изюминка будет у вашей программы?

Кирилл Вышинский: На мой взгляд, изюминка заключается в том, что мы рассказываем про другую Украину, то есть не ту, которую видят в выпусках новостей. В этом и есть главная изюминка нашей программы. Это как в быту, в обыденной жизни - крайне любопытно узнать про соседа с точки зрения того, как он живет каждый день. Не то, что он про себя рассказывает, как его жизнь устроена на самом деле. Что он смотрит по ТВ, что он ест, что он предлагает туристам или гостям, на что ходит в кино, какую музыку слушает, за какую команду болеет. Сейчас, когда мы смотрим телевизор, создается впечатление, что украинцы - это постоянно кричащие люди, либо в парламенте, либо на улицах. Но это же не так. 37 миллионов украинцев так себя не ведут. В повседневной жизни они точно каждый день не голосуют за закон о земле. Они на ней работают.

Вам как эксперту, человеку, который много лет прожил, профессионально занимался Украиной, не больно ли наблюдать, как западные страны разрушают украинскую идентичность, размывают ее?

Кирилл Вышинский: Больно - это, наверное, не то слово. Меня, конечно, в первую очередь, беспокоит будущее. Гражданская война это всегда признак нездоровья нации. Гражданский конфликт внутри страны налицо, его ведь не спрячешь. За пять лет из-за постоянных ежедневных сообщений войне на Украине, может быть, это, что называется, уже примелькалось. Но, тем не менее, это факт. Страна живет в условиях гражданского конфликта. Слава богу, не углубляющегося, вроде как тлеющего, но тем не менее. На Украине есть очень серьезные проблемы. Не только украинцы, все это переживают, переживают россияне, потому что понимают, что это братский народ.

Какие украинские СМИ вы читаете, какие телеканалы уделяют внимание этой типичной Украине?

Кирилл Вышинский: В чем проблема украинского телевидения? Оно очень политизировано. На телеканалах больше разговоров о политике, чем о стране. Это очевидно и объяснимо. С начала 2000-х Украина практически живет в состоянии постоянного и углубляющегося политического кризиса. Выхода из него пока нет. Соответственно телевидение живет этим. Информационное пространство тоже. Я, например, регулярно каждый день смотрю сайт "Страна.ua" и считаю, что это одно из лучших на сегодняшний день электронных СМИ об Украине. Там нет этой ура-патриотической пропаганды, нет того, чем очень серьезно заполнено информационное пространство Украины - постоянными рассказами о "враждебной агрессии" со стороны России, о национально-патриотическом подъеме нации в духе предвыборных лозунгов Порошенко - "наша церковь, наша мова, наша армия", "все самое лучшее в мире". Главный редактор той же самой "Страны" Игорь Гужва сейчас находится в эмиграции, иначе его бы посадили. Собственно говоря, короткое время, около недели, он и сидел на том же этаже в СИЗО, на котором позже сидел и я. Я Игоря давно и хорошо знаю - ему повезло больше, он проскочил мимо тюрьмы, посидел недолго и уехал в эмиграцию в Австрию. Наверное, в силу этого у него одно из самых лучших, на мой взгляд, изданий об Украине. Если говорить про телевидение, то еще раз повторюсь, что там очень много политики. На Украине есть такой политический феномен - там огромное количество информационных каналов. Представьте, там их больше десятка. Я уже со счету сбился. При площади и населении в 37 миллионов человек, такое количество каналов, по мне, это перебор. Я в этом смысле больше доверяю интернету.

Насколько СБУ (Служба безопасности Украины) следит за работой журналистов в этой стране?

Кирилл Вышинский: Это ясно из той истории, которая произошла со мной. Я оказался тюрьме по обвинениям со стороны СБУ. Кроме меня примерно в это же время еще 12 моих коллег преследовались спецслужбой - были арестованы, обыскивали редакции, возбуждали уголовные дела. Это стало в порядке вещей, когда по обвинениям СБУ журналист может оказаться в тюрьме. Причем обвинения стандартные - это и госизмена, и посягательство на конституционный строй (то есть, критика власти во времена Порошенко), и пособничество "террористам" - так на Украине называют ДНР и ЛНР.

Сейчас закрутить гайки пытаются политики. Например, бывший генеральный директор этого медиахолдинга "1+1" (канал олигарха Коломойского - прим. "РГ"), Александр Ткаченко, сейчас являясь депутатом Верховной Рады, вносит законопроект о так называемой "достоверной информации". Если его примут, то он будет давить на журналистов, и возьмет в крайне жесткие тиски тех, кто пишет не то, что хотелось бы власти. Мне кажется парадоксальной ситуация, когда вчерашние журналисты сами себе роют яму, либо, наоборот, пытаясь как-то зачистить информационное пространство, рано или поздно сами рискуют попасть в эту западню. Есть хорошая русская пословица: не рой другому яму, попадешь в нее сам.

Помимо передачи об Украине в эфире "России 24", над какими проектами вы работаете как исполнительный директор МИА Россия сегодня?

Кирилл Вышинский: У меня много разных обязанностей, я, в том числе занимаюсь, определенными представительскими функциями МИА "Россия сегодня". Недавно мы были в Страсбурге, общались в ПАСЕ по ситуации с нашими коллегами из эстонского "Спутника", которая просто вопиющая. От моей ситуации она отличается только одним: тем, что я оказался в тюрьме, а моим коллегам пока только угрожают тюрьмой. Эстония, это страна, которая в момент вхождения в Евросоюз в начале 2000-х годов брала на себя обязательства, в том числе и по свободе слова, и по гарантиям права на профессию и т.д. То, что сейчас происходит там с нашими журналистами, на мой взгляд, просто вопиюще недопустимо. Поэтому мы стараемся сейчас поднимать этот вопрос на различных, в том числе, международных площадках. Мы стараемся везде на всех уровнях донести, как это звучит на языке дипломатов, нашу серьезную озабоченность ущемлением прав российских журналистов в Эстонии. У меня сложилось впечатление, что экономические санкции не дали того эффекта, на который рассчитывали на Западе, и они начинают эти санкции экстраполировать на конкретных людей. В первую очередь, на кого? На журналистов, тех, кто заметен. Нас обвиняют в пропаганде, ничем эти обвинения не подтверждая - просто потому, что мы российские журналисты. На Украине некоторые украинские коллеги после ареста отказали мне в праве называться журналистом, сразу начали называть "российским пропагандистом". И это при том, что ни одного примера из наших текстов, уличающих нас в пропаганде, не приводят - их просто нет. Плохого пока больше. Но хорошее тоже есть. И, конечно, спасибо тем нашим коллегам, в том числе и в Европе, во всем мире, которые поддерживают нас, исходя из принципов корпоративной журналистской солидарности.