Лукашенко призвал журналистов честно и объективно говорить с людьми

Только честный и объективный диалог в непростых условиях информационного поля, убежден Александр Лукашенко, поможет "удержать внимание зрителей, читателей и слушателей". Об этом глава Беларуси заявил на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации, передает его пресс-служба.

Прежде всего, президент подчеркнул, что ждет от СМИ больше остроты, оперативности и собственного контента. Кроме того, подчеркнул он, им уже пора отходить от зарубежных платформ. Сегодня пресса, подчеркнул он, - не только средство донесения информации, но и полноценное оружие, причем массового поражения. Вот почему, пояснил Лукашенко, "необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает", - откровенно признал глава государства, обратив особое внимание на тот факт, что национальное медиаполе в ближайшем будущем "столкнется с нарастанием угроз".

По его словам, конкуренция на информационном поле сегодня жесточайшая, и РБ со всех сторон пронизана различными медийными потоками. Подтасованные факты, фейки, "называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, - эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию", - констатировал оратор и дал понять аудитории, что республику, по его мнению, ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать.

"По крайней мере, в коротком промежутке времени, - предупредил президент. - Эта неправда, ложь выкашивает целые слои восприимчивого населения, делая их беззащитными перед своим разрушительным воздействием. Поэтому информационное противоборство сейчас играет особую роль".

Касаясь места и роли печатных изданий в стране, Лукашенко посоветовал их руководителям, чтобы удержаться на плаву в современном цифровом мире, "активно заниматься аналитикой". Кроме того, убежден глава РБ, талантливый журналист может и должен быть лидером общественного мнения. "Это редкость. Сегодня облик любого СМИ должна определять авторская журналистика. Нам необходимы новые лица, интересные персоналии, темы. Вы должны быть талантливы и убедительны в подаче информации", - сказал президент.

По его словам, интернет в новом столетии уже не просто дышит в спину государственной прессе, но и по некоторым позициям вырывается вперед. "Мобильный телефон с выходом в интернет в распоряжении всех желающих от ребенка до пожилого человека. И эти материалы им доступны в любое время суток. Нашим СМИ в интернете надо работать масштабнее, эффективнее", - резюмировал глава государства.