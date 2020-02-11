Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19

Огромный круизный лайнер MS Westerdam, на борту которого находится 1400 туристов с симптомами коронавируса, COVID 19 превратился в изгоя среди всех стан Юго-Восточной Азии. За последнюю неделю ему отказали в возможности пришвартоваться уже в шести портах разных стран, пишет CNN.

Сначала лайнеру отказали в заходе на Тайвань, затем на Филиппины, потом в Японию и Южную Корею. После этого корабль получил категорический отказ от властей острова Гуам (США).

Отчаявшись, команда корабля, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL) направила лайнер в Таиланд. Власти страны сначала заявили, что разрешат судну пришвартоваться и примут всех больных. Holland America уже поблагодарила своих гостей и экипаж за терпение. Также в компании пообещали, что все туристы этого рейса получат полный возврат денег… Но власти Таиланда неожиданно передумали.

Взвесив все риски, 11 февраля Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил на своей странице в соцсетях, что "дал указание властям не разрешать судну Westerdam причаливать в Таиланде". Таким образом, круизный лайнер с 1,4 тысячами туристов, у которых обнаружились признаки заражения коронавирусом, не пустили уже в шестой порт подряд.

В результате MS Westerdam вынужден был лечь в дрейф у берегов Таиланда, ожидая, что владельцы судна смогут договориться с властями какой-либо страны о том, чтобы корабль все-таки приняли.

Напомним, что ранее в порту японской Йокогамы на карантин было поставлено круизное судно Diamond Princess. На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел новым коронавирусом. По последним данным, болезнь выявлена у 136 пассажиров.