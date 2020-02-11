Новости

Украина не станет назначать посла в Россию 20:23
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 20:19
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 20:08
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 19:52
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 19:51
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 19:44
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 19:42
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 19:38
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 19:27
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 19:20
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 19:20
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 19:13
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 19:11
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца 18:20
Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета 18:18
В Госдуме оценили заявления Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО 18:13
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога 18:11
Робототехники создали руку, мастерски управляющуюся с яйцами 18:09
Мусульманская святыня Ирака оказалась древним еврейским храмом 18:05
Риск рака и диабета связали с уровнем тестостерона 17:59
В Севастополе загорелся сухогруз в доке 17:56
Археологи описали "ужасающее" открытие в испанской пещере 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 19:27
Рубрика: Общество

Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19

Текст: Юрий Гень

Огромный круизный лайнер MS Westerdam, на борту которого находится 1400 туристов с симптомами коронавируса, COVID 19 превратился в изгоя среди всех стан Юго-Восточной Азии. За последнюю неделю ему отказали в возможности пришвартоваться уже в шести портах разных стран, пишет CNN.

Сначала лайнеру отказали в заходе на Тайвань, затем на Филиппины, потом в Японию и Южную Корею. После этого корабль получил категорический отказ от властей острова Гуам (США).

Фото: EPA-EFE/DANIEL IRUNGU
Врачи объяснили, почему от нового коронавируса еще не умер ни один ребенок

Отчаявшись, команда корабля, принадлежащего оператору Holland America Line (HAL) направила лайнер в Таиланд. Власти страны сначала заявили, что разрешат судну пришвартоваться и примут всех больных. Holland America уже поблагодарила своих гостей и экипаж за терпение. Также в компании пообещали, что все туристы этого рейса получат полный возврат денег… Но власти Таиланда неожиданно передумали.

Взвесив все риски, 11 февраля Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул сообщил на своей странице в соцсетях, что "дал указание властям не разрешать судну Westerdam причаливать в Таиланде". Таким образом, круизный лайнер с 1,4 тысячами туристов, у которых обнаружились признаки заражения коронавирусом, не пустили уже в шестой порт подряд.

В результате MS Westerdam вынужден был лечь в дрейф у берегов Таиланда, ожидая, что владельцы судна смогут договориться с властями какой-либо страны о том, чтобы корабль все-таки приняли.

Напомним, что ранее в порту японской Йокогамы на карантин было поставлено круизное судно Diamond Princess. На его борту находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел новым коронавирусом. По последним данным, болезнь выявлена у 136 пассажиров.

Общество Наука Экономика Транспорт Водный транспорт Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам