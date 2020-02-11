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11.02.2020 09:46
Рубрика: Легковые авто

Новый Volkswagen Polo на старой платформе доедет до дилеров к лету

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen . Фото: Пресс-служба Volkswagen .
Фото: Пресс-служба Volkswagen .

Анонс премьеры нового Volkswagen Polo для российского рынка уже состоялся. Теперь стало известно, когда лифтбек, да-да, не седан, доберётся до дилеров.

Как сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на представительство Volkswagen, продажи нового Polo стартуют в июне.

На данный момент опубликовано несколько изображений модели и известны некоторые технические характеристики. Volkswagen Polo переквалифицировался из седана в лифтбек. Новинка выросла в длину, был увеличен объём багажного отделения до 550 литров.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Также известно, что Volkswagen Polo сохранил моторную гамму, в которую входят 90- и 110-сильный MPI объёмом 1.6 литра и турбированная "четвёрка" TSI мощностью 125 л.с. Последняя работает в паре "роботом" DSG, для базового двигателя предложена механическая "пятиступка", для 110-сильного варианта - ещё и 6-диапазонный "автомат".

В базовой комплектации новый Polo получит LED-фары и фонари, среди опций заявлены цифровая "приборка", подогрев рулевого колеса, заднего дивана, мультимедиа с дисплеем 8.25 дюйма.

Цена на актуальную версию Volkswagen Polo начинается от 699 900 рублей. Предполагаем, что ценник на лифтбек окажется на уровне 730 000 рублей

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen