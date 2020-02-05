Смена Polo: бестселлер Volkswagen в России станет лифтбеком

В Volkswagen впервые официально рассказали о новом Polo для России. Главная новость - бестселлер немецкой марки сменил кузов. Теперь это не седан, а лифтбек, как соплатформенный Skoda Rapid. Кроме того, именно Polo станет первым в нашей стране носителем нового логотипа марки из Вольсбурга. Того самого, в котором литера W не цепляется за нижнюю полусферу "шильдика".

Ранее "РГ" публиковала снимки нового Polo, попавшегося фотошпионам в Москве. Автомобиль предстал в кузове лифтбек, однако тогда речь шла о тестовом "муле", и не было понятно, какой же станет серийная модель. Теперь все сомнения сняты - у Polo будет больше места как для задних пассажиров, так и размещения грузов в багажнике. Его объем увеличился на 90 литров - с 460 до 550.

Впрочем, дело не только в смене кузова, но и в том, что Polo заметно вырос. Длина изменилась на 93 мм, ширина и высота - на 7 мм. Теперь его габариты составляют 4 483 x 1 706 x 1 484 мм. Значительно преобразился и внешний облик - лифтбек будет намного "взрослее" своего предшественника за счет более массивной решетки радиатора, встроенных в нее светодиодных фар (они появятся уже в "базе"), больших воздуховодов в нижней части бампера и рельефной крышки капота.

Сзади автомобиль вообще не узнать. Вместо привычных вертикальных фонарей у него будет более узкая оптика сложной формы со светодиодами, причем часть зайдет на крышку багажника. Кроме свежей эмблемы в центре появится надпись Polo. Номерная табличка переедет на бампер, в который интегрированы два фальшпатрубка выхлопной системы. Динамичность машине придадут и новые рисунки колесных дисков.

Фото: Пресс-служба Volkswagen

В салоне автомобиль сохранит строгий дизайн, но получит кнопку запуска двигателя, цифровую "приборку" и большой (на 6,5 или 8,25 дюйма) экран медиасистемы, вынесенный в виде планшета на центральной консоли. В общем, кажется, в Volkswagen сделали все, чтобы Polo избавился от имиджа "пенсионерского" автомобиля и нашел новую, более платежеспособную аудиторию.

Впрочем, о ценах в компании пока не рассказали, зато все стало понятно с оснащением машины. У нее будет несколько двигателей на выбор: атмосферные 1.6 мощностью 90 и 110 л.с. и турбированный 1.4 на 125 л.с. Первые два агрегатируются с 5-ступенчатой "механикой", второй - еще и с 6-АКП, а топовый мотор - только с роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG.

Когда стартуют продажи, пока неизвестно, но ранее один из крупных дилеров марки объявил о том, что это случится "совсем скоро". Теперь ждать это событие станет еще интереснее.