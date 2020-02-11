Пентагон назвал новое число пострадавших при обстрелах баз в Ираке

Число американских военнослужащих, получивших контузию при обстрелах Ираном баз в Ираке, возросло до 109. Это следует из заявления представителя пресс-службы Пентагона. Ранее сообщалось о 64 раненых военных.

Увеличение числа раненых происходит по мере продолжения медобследования личного состава (250 человек). Не менее 76 из пострадавших уже вернулись к службе, передает РИА Новости.

При этом президент США Дональд Трамп ранее заявил, что пострадавших при ударе Ирана по иракским базам не было. Позже американский лидер признал наличие контузий, но настаивал, что речь идет о легких травмах.

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где дислоцированы американские военнослужащие.