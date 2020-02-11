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11.02.2020 11:05
Рубрика: Легковые авто

Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях

Текст: Константин Руссов
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

ООО "Шерп", которое производит одноимённый вездеход, получило патент на новую модификацию - пикап. Изображения новинки были опубликованы в базе Федерального института промышленной собственности.

На самом деле, анонс пикапа "Шерп" состоялся более года назад. И компания даже оформляла предзаказы: по 6.2 миллиона рублей за штуку. Сейчас этой опции на сайте производителя нет, но патенты позволяют надеяться, что её вернут.

Фото: Пресс-служба Rivian.
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Пикап имеет отдельную кабину и отделённую перегородкой с остеклением заднюю часть со съёмным кунгом. Никаких изменений в техническом плане новинка не получила. Вездеход укомплектован дизельным двигателем Kubota мощностью 44.3 л.с. и 5-ступенчатой механической трансмиссией. Максимальная скорость автомобиля составляет 60 км/ч, скорость на воде - 6 км/ч. Автомобиль оснащён шинами сверхнизкого давления и может преодолевать любые препятствия высотой до 70 см и проезжать по любому типу грунта.

"Шерп" неоднократно удостаивался высоких оценок от экспертов и простых потребителей. Российскими вездеходами заинтересовалась даже избалованная публика в Арабских Эмиратах.

Фото: Роспатент