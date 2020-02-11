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11.02.2020,  
13:47
Текст:  Майя Бирюкова

Проблемные и бесполезные: ВМС США избавятся от кораблей прибрежной зоны

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jhi L. Scott/Wikipedia Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jhi L. Scott/Wikipedia
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jhi L. Scott/Wikipedia

ВМС США официально объявили о планах списать первые четыре корабля прибрежной зоны. Военный обозреватель портала The Drive Тайлер Роговей говорит, что это четкое доказательство тому, "насколько плохи эти суда".

Фото: John Pennell/Wikipedia
Названо слабое место США в случае войны

Концепцию LCS (Littoral Combat Ship, прибрежный боевой корабль) автор называет несостоявшейся: самое старое из судов было введено в эксплуатацию всего 12 лет назад, самое молодое - 6. Миссия кораблей - учебная и испытательная, как пишет обозреватель, сомнительна с самого начала.

О планируемом отказе от кораблей стало известно в рамках брифингов Пентагона. Флот делает ставку на надводные боевые суда, противолодочную оборону и системы противодействия морским минам.

Дальнейшую судьбу кораблей LCS предсказать сложно. По мнению обозревателя, их могли бы взять по сходной цене союзники. Другой вариант - принять на вооружение береговой охраны. Впрочем, отказ от кораблей Конгресс еще не согласовал. В любом случае, как заключает Тайлер Роговей, речь идет о скорой гибели судов, на которые были потрачены миллиарды долларов.

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