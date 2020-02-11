В Махачкале открылась первая в стране ювелирная мастерская, где работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Социальный проект "Разные, но равные" реализует руководитель благотворительного фонда "Колесо добра" Наида Магомедова.

Сделанные инвалидами цепочки и кулоны будут продаваться в мастерской и через интернет. Фото: Тимур Алиев/РГ

Проект Магомедовой в прошлом году стал победителем конкурса в рамках федеральной программы "Ты - предприниматель". Ранее девушка организовала обучение людей с ограниченными возможностями здоровья ювелирному делу на дому. Готовые изделия Наида продавала через знакомых ювелиров, а выручку отдавала инвалидам.

Узнавший об этой инициативе руководитель Дагестана Владимир Васильев рассказал, что на него произвела впечатление работа Наиды и проект в дальнейшем будет курировать руководство республики. Так, она выиграла еще несколько региональных грантов - главы Дагестана (200 тысяч рублей), министерства труда и социального развития республики (640 тысяч) и стала лауреатом Северо-Кавказского молодежного образовательного форума "Машук" (300 тысяч рублей). Кроме того, ювелира поддержали на федеральном уровне. Проект "Золотые руки" получил грант президента России.

"Такая поддержка - это хорошо, но в перспективе надо переходить на самоокупаемость, что вполне возможно. Люди с ограниченными возможностями здоровья хотят не просто работать, но и зарабатывать, чтобы не быть обузой для семьи", - рассказала в прошлом году корреспонденту "РГ" Наида.

Тогда она поставила перед собой цель - найти помещение и открыть мастерскую, где инвалиды смогли бы обучаться новому для них ремеслу.

Мечта начала сбываться. Наида арендовала помещение в центре Махачкалы и открыла цех. Сейчас здесь под началом двух преподавателей проходят обучение семь человек. Желающих, конечно, намного больше, но размеры помещения не позволяют взять всех, хотя нужное оборудование есть.

- Я могла бы организовать обучение десятков человек одновременно. Но, к сожалению, арендная плата очень высока, а в реестре муниципальной собственности города не оказалось помещений, отвечающих требованиям предоставления услуг инвалидам, - говорит Наида.

Еще одна проблема, которую пытается решить автор проекта, - транспортная. Сейчас инвалидов привозят на работу родные или знакомые, чаще всего - на такси. А это около 150 рублей в один конец.

- Получается, в месяц надо отдавать на транспортные расходы около шести тысяч рублей. Они и так живут на пенсию, многие снимают комнаты, и это большая сумма для них. Я попросила власти организовать вахту или социальное такси, пока жду ответа, - рассказывает Магомедова.

Тем временем инвалиды постигают азы ювелирного искусства и мастерство филиграни.

- Никогда не занимался раньше этим, но мне интересно. Это лучше, чем сидеть дома. Здесь не только учишься, но и общаешься с людьми. Новая же профессия всегда пригодится, - говорит Дмитрий Смирнов.

Изделия из серебра (цепочки, кулоны) будут продавать в самой мастерской - для этого в фойе оборудуют специальные стеллажи. Кроме того, планируется организовать продажи через интернет. Пока для работы используется собственный расходный материал Наиды - она ведь ювелир со стажем.

Мастерскую в скором времени планируется вывести на самоокупаемость. Все заработанные деньги распределят решением коллектива.

- Повесим доску, где каждый месяц будем обновлять информацию - сколько заработали, какую сумму надо заплатить за аренду, обеды и так далее. Оставшиеся деньги пойдут на оплату труда подопечных, - подытожила Наида Магомедова.

Прямая речь

Изумруд Мугутдинова, министр труда и социального развития Дагестана:

- Изготовление ювелирных изделий - одно из исконных ремесел Дагестана. Изделия, особенно в этностиле, пользуются большим спросом среди местного населения и туристов. Уверена, обучение ювелирному мастерству людей с ограниченными возможностями здоровья станет прекрасным вариантом их самореализации. Этот проект позволит вовлечь в трудовую деятельность инвалидов, страдающих поражениями опорно-двигательного аппарата, и помочь им социализироваться.