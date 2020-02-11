Севастополь расширит сеть морского пассажирского транспорта

Севастополь закупил на 2,3 миллиарда рублей пять новых пассажирских катеров и планирует приобрести два автомобильных парома. Корреспондент "РГ" узнал, каким городские власти видят будущее морских пассажирских перевозок.

Первое судно передадут городу до 30 июня 2021 года, а остальные - поэтапно до середины 2021 года. Будет построено пять катеров за 1,25 миллиарда рублей. Рассчитываться с поставщиком город будет до 2026 года. Общая цена контракта, помимо стоимости самих катеров, включает НДС, страховку, стоимость доставки в Севастополь и лизинговые платежи.

По условиям контракта Севастополь должен получить суда, вмещающие не менее 200 пассажиров, с экипажем из трех человек. Длина судна - 30 метров, скорость - не меньше 10 узлов. Указана допустимая осадка и высота посадочных площадок, чтобы катера смогли причалить к существующим пирсам. В рулевой рубке и салоне должны быть вентиляция, обогрев и кондиционеры.

Как рассказал "РГ" вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников, в ноябре 2019 года подрядчику было передано техзадание, на основании которого будет подготовлен проект.

- Заказаны новые катера, отвечающие требованиям безопасности и комфорта, оснащены современными двигателями, имеют улучшенные мореходные качества, внешне красивые, - сказал вице-губернатор.

Пока неизвестно, где именно будут строиться катера.

Закупки новых судов в Севастополе ждали более 10 лет. "РГ" писала о проблеме в статье "Курс на Северную" в номере от 18.10.2016 и продолжает следить за ситуацией. Старые суда на 250 пассажиров 1980 - 1984 годов постройки давно исчерпали ресурс. Из 14 катеров только шесть выходят на маршрут, остальные ремонтируются. К частым поломкам прибавляется высокий расход топлива, трудности с ежегодным освидетельствованием. А для бесперебойной работы на четырех регулярных линиях нужно 8 - 9 катеров, говорят работники Портофлота.

Пять новых катеров не восполнят потребность. Поэтому несколько старых не спишут, а отремонтируют. По словам Дениса Солодовникова, их эксплуатация продолжится, пока парк не обновят полностью.

Еще одна проблема - автомобильные паромы. Город купил их в конце 2016 года у коммерческого перевозчика, который отказался дальше обслуживать переправу через Севастопольскую бухту из-за низкого тарифа. За два парома, произведенных в Норвегии в начале 1980-х, из бюджета Севастополя выплатили 59 миллионов рублей. Но покупка оказалась не в радость: сильно изношенные суда часто выходят из строя, а найти для них запчасти очень сложно. Руководство Севморпорта объясняло, что приходится искать импортные комплектующие, которые порт не может напрямую купить из-за санкций, а российских аналогов нет.

Кстати, подобный риск власти города предусмотрели при закупке новых катеров. По условиям контракта, если в них будет импортное оборудование, то запчасти должны поставляться без санкционных ограничений.

- Старые паромы в эксплуатации еще дороже, чем катера. Они потребляют огромное количество топлива, а запчасти - на вес золота, - говорит Солодовников. - То один, то второй постоянно в ремонте. Поэтому нам, конечно, нужны новые паромы. Консультируемся с российскими производителями, в том числе Севморзаводом, которые смогут выполнить заказ по нашим требованиям. Также изучаем предложения о продаже, но невостребованных паромов с подходящими параметрами не так много. Если не найдем, будем закупать новые.

Для Севастополя, который разделен надвое бухтой, пассажирские паромы - такой же привычный общественный транспорт, как автобусы или троллейбусы. Пассажиропоток составляет от 5,5 до 7 миллионов человек в год, больше, чем в период максимальной загрузки перевозила Керченская паромная переправа. На самый востребованный маршрут - "Город - Северная", по информации Севморпорта, приходится около 16 тысяч пассажиров в день. Паромы на линии "Артбухта - Северная" в год перевозят от 700 тысяч до миллиона пассажиров и 60 - 80 тысяч автомобилей.

И хотя паромы полностью загружены только в курортный сезон, городские власти не намерены от них отказываться.

- Паромная переправа в Севастополе востребована круглый год, - считает вице-губернатор. - Со временем потребность в ней будет только возрастать. Во-первых, жителей в городе прибавляется, во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы туристы к нам приезжали круглогодично. Поэтому паромное сообщение должно быть бесперебойным.

По его словам, сейчас в Севастополе разрабатывают программу развития пассажирских морских перевозок. Появятся новые маршруты, ориентированные не только на внутригородские, но и туристические перевозки. В соответствии с маршрутной сетью скорректируют ремонт и строительство причалов.

- Планируем, что принцип будет такой же, как в системе наземного общественного транспорта, - говорит Солодовников. - На маршруты смогут стать коммерческие перевозчики, но им надо будет купить свои суда, отвечающие требованиям. Весь морской транспорт, как и наземный, должен ходить по расписанию. В идеале пассажир подходит к причалу, видит расписание, через электронное приложение узнает, где находится катер, понимает, сколько ему ждать.

Вместе с тем обновление морского транспорта, даже по программе некоммерческого лизинга, Севморпорту самостоятельно не потянуть. Проезд на катере стоит 24 рубля, перевозка пассажиров в месяц в среднем приносит около 11 миллионов рублей, а как раз такую сумму надо отдать по лизинговым платежам за один катер. Раньше перевозку пассажиров порт субсидировал за счет других видов деятельности, но в последние годы он работает в убыток из-за санкций. Денис Солодовников сообщил, что город возьмет финансовую нагрузку на себя.

- Паромы, как и другие виды транспорта, будут субсидироваться из бюджета, это одна из составляющих программы, - отметил он. - Если мы хотим расширить сеть морского транспорта, хотим, чтобы он был удобным, комфортным, ходил по расписанию, то город возьмет на себя расходы, так как это наша социальная ответственность.

Тем временем

В Севастополе предстоит реконструировать пассажирские причалы. Всего их 15, ремонт пяти был включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма, однако к настоящему времени отремонтирован лишь один небольшой пирс в бухте Троицкой. Власти города объясняют отсрочку некачественными проектами, из-за которых накапливаются проблемы, а деньги переносятся из года в год. Подрядчиков обяжут переделать проекты и исправить нарушения. Всего на развитие портовой инфраструктуры Севастополя в ФЦП заложено 1,5 миллиарда рублей.