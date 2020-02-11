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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд освободил владельца крымского парка львов "Тайган"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
В Верховном суде Республики Крым прошло судебное заседание по апелляционной жалобе адвокатов владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова на постановление Белогорского районного суда о его заключении под стражу до 3 апреля. Суд принял решение отменить решение нижестоящей инстанции и изменить меру пресечения Зубкову, после чего он был освобожден в зале суда.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Суд арестовал владельца крымского зоопарка "Тайган" Олега Зубкова

После ареста 3 февраля Олег Зубков был перевезен в симферопольский СИЗО, а глава Крыма Сергей Аксенов написал ходатайство в суд об избрании Зубкову иной, более мягкой меры пресечения - личное поручительство.

Заседание суда началось в 14 часов и продлилось более пяти часов. Зубков в своей речи, которую он произнес из-за стекла, заявил, что за последние пять с половиной лет он посетил почти 600 судебных заседаний по 70 административным и шести уголовным делам, и никогда не давал повода следственным органам и судьям изменить меру пресечения - подписку о невыезде. Последний эпизод - нарушение подписки и выезд в Москву - Зубков объяснил заблуждением: он думал, что мера пресечения касается только поездок за границу. "Я действительно не знал, что поездка в Москву между судебными заседаниями может расцениваться как попытка скрыться от следствия", - подчеркнул Зубков.

Фото: Алексей Павлишак/ РИА Новости
Крымский парк львов "Тайган" устранит нарушения и продолжит работу

Также он заявил, что его арест как крайняя мера в судебном производстве, был необдуманным и имел целью банкротство крупнейшего парка хищников Европы "Тайган" и зоопарка "Сказка".

- Сегодня нет никаких оснований у суда не доверять мне, - сказал Зубков. - Я как не собирался никуда уезжать, так и не собираюсь это делать впредь. Я предпочитаю решать свои проблемы в законном поле Российской Федерации.

Он попросил судью отменить это несправедливое решение, рассмотрев личное поручительство главы Крыма. Адвокаты, в свою очередь, делали акцент на том, что арест Зубкова дезорганизует работу зоопарков и ставит под угрозу жизнь и здоровье тысяч его питомцев.

В результате судья постановил изменить решение Белогорского районного суда и заменить содержание под стражей на запрет определенных действий.

- Изменить заключение под стражу на запрет определенных действий с возложением на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд, - постановил судья, уточнив, что ему запрещено покидать свой дом с 22 часов вечера до шести утра, а также общаться со всеми имеющими отношение к уголовному делу людьми, кроме адвокатов.

Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заверил журналистов, что сафари-парк "Тайган" возобновит работу после устранения всех нарушений, о чем ранее была достигнута договоренность с Олегом Зубковым.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму суд приостановил работу парка львов "Тайган"

Напомним, третьего февраля Белогорский районный суд избрал Олегу Зубкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев. Он был арестован прямо в зале суда при рассмотрении уголовного дела об укушенной львом туристке из Кирова Ольге Соломиной. Уголовное дело в отношении Зубкова было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В октябре 2019 года оно было передано в суд, но заседание суда откладывалось восемь раз из-за неявки свидетелей, обвиняемого или защитника. Зубков 20 января 2020 года не явился в суд, поскольку именно в этот день был на совещании в Москве, посвященном развитию зоопарка. Нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде и надлежащем поведении - и стало причиной ареста. Сегодня Зубков заявил о готовности принять любой приговор по делу об укусе Соломиной во время прогулки со львами.

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