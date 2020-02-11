Средняя ставка по вкладам упала до рекордного минимума

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков по объему депозитов снизилась до очередного исторического минимума.

По итогам первой декады февраля она составила 5,49%, следует из мониторинга Банка России. В третьей декаде января показатель составлял 5,76%, год назад - почти 7,5%. Банк России считает среднюю максимальную ставку с 2009 года.

Банки постоянно снижают ставки по депозитам с прошлого лета на фоне цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. За последние восемь месяцев Банк России снизил ключевую ставку шесть раз - с 7,75% до 6% годовых. Последнее снижение состоялось в прошлую пятницу, после чего ЦБ намекнул, что продолжит этот процесс.

С учетом вероятных планов Банка России снова снижать ключевую ставку, в первом полугодии средние ставки по банковским вкладам могут продолжить движение к 5,3%, а к концу года приблизиться к уровням 5%, ранее пояснил "Российской газете" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.