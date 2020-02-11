В Nissan предупредили о возможной остановке российского завода

Nissan не исключает остановку работы своего завода в Санкт-Петербурге. Причина - проблемы с комплектующими, которые могут не поступить в Россию вовремя из Китая из-за распространения там коронавируса.

"Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме. Если в Китае будут дальнейшие задержки, тогда в марте возможна приостановка", - приводит слова представителя компании "Интерфакс".

Собеседник агентства добавил, что на данный момент вопрос приостановки предприятия не стоит, поскольку у завода "имеется достаточный запас компонентов".

Напомним, у Nissan уже приостановлен завод в Японии. Предприятие перестало получать детали из Китая, а нужного запаса, по всей видимости, не имело. Руководство распорядилось с 14 февраля временно приостановить работу конвейеров.

Ранее СМИ сообщали, что Nissan планирует возобновить производство своих заводов в Китае с 17 февраля. Пока они в связи со вспышкой в стране коронавируса не работают.

Известно, что Nissan выпускает в Санкт-Петербурге кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

Из всех работающих в России производителей о риске приостановки производства ранее заявляли только на заводе грузовых автомобилей КамАЗ.

В Минпромторге РФ проблему признают, но не считают ее острой.

"По каким-то компонентам - по поставке нашим автомобильным компаниям возникали [сложности] не из-за того, что компонент с вирусом приедет. Проблема в том, что на предприятиях в Китае ограничивается сменность работы, там люди не в состоянии обеспечить выполнение заказов. Пока кардинально резких проблем не возникло", - приводит слова министра Дениса Мантурова ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что Россия не заинтересована в ограничении кооперации с Китайской Народной Республикой. Но, если у компаний в РФ действительно возникнут сложности с поставками комплектующих, то им придется искать альтернативных поставщиков.