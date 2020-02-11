В России заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил о том, что заявления и действия Киева ставят под вопрос проведение нового "нормандского саммита", который запланирован в апреле.

В интервью РИА Новости высокопоставленный российский дипломат напомнил о том, что в декабре на встрече в Париже лидеры "нормандской четверки" условились о проведении очередного саммита в Берлине в апреле. В коммюнике по итогам встречи в Париже было подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате.

В ходе парижской встречи также обсуждался вопрос о том, что Украина, а также ДНР и ЛНР должны развести свои силы на трех новых участках линии соприкосновения. Предполагалось, что стороны откроют новые пункты пропуска, начнут процедуру процесса разминирования, проведут обмен пленными.

Кроме того, официальный Киев обязался закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера", согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, тем самым обеспечив его действие на постоянной основе.

Однако, по словам Руденко, на данный момент из этого перечня вопросов состоялся только обмен удерживаемых лиц. "Остальное не выполнено, - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. - Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить".

Руденко дал понять, что без реального прогресса в соблюдении положений "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, не приходиться говорить о точных сроках проведения нового саммита "нормандского формата".

Напомним, что саммит стран "нормандской четверки" после трехлетнего перерыва прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Лидеры России, Франции, Германии и Украины приняли совместное коммюнике и договорились встретиться в апреле 2020 года в Берлине для продолжения работы по урегулированию ситуации в Донбассе.