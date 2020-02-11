Новости

Видео: угонщик на BMW снес ограду и уехал от полиции 08:06
В Приморье может возникнуть дефицит овощей из-за новых правил в КНР 07:32
"Тампа-Бэй" победила благодаря рекорду Кучерова 07:22
"Артек" перенес смену для детей из Приморья из-за коронавируса 07:17
В США выявлен 13-й случай коронавируса 06:55
В США перед праймериз в Нью-Гемпшире резко упала популярность Байдена 06:30
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру 06:06
Власти Венеции заставят туристов платить "налог на въезд" 05:58
Amazon запросила разрешение суда на допрос Трампа 05:01
В Риме подростки напали на китайцев из-за коронавируса 04:45
В Забайкалье прошли обыски у "свидетелей Иеговы" 04:07
В Бурятии охотник случайно застрелил друга 03:55
Наводнения и оползни произошли в Сан-Паулу из-за сильных ливней 03:52
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess 02:45
Пентагон назвал новое число пострадавших при обстрелах баз в Ираке 02:24
Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 974 01:54
Трамп предсказал конец масштабной эпидемии коронавируса 01:47
В Nissan предупредили о возможной остановке российского завода 01:24
Московский киноцентр "Октябрь" возобновит работу после ЧП на премьере 00:58
"Аэрофлот" и Japan Airlines станут летать в Японию вместе 00:54
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram 00:50
Двое полицейских ранены при стрельбе в магазине Walmart в Арканзасе 00:32
В Москве двое белорусов погибли при пожаре в хостеле 00:22
Видео: премьеру фильма "Лед-2" в Москве прервала эвакуация зрителей 10.02.2020
Сын Пеле признался, что его отец находится в депрессии и стал отшельником 10.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
Опрос: Боитесь ли вы заразиться новым коронавирусом?
11.02.2020 06:55
Рубрика: В мире

В США выявлен 13-й случай коронавируса

Текст: Андрей Васильев
Тринадцатый случай коронавируса в США был обнаружен в Калифорнии у мужчины, находящегося на карантине после возвращения из китайской Ухани, сообщили в понедельник представители Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Взрослый пациент находился в составе группы американских граждан, эвакуированных из эпицентра болезни в Ухани. Мужчина был помещен на обязательный карантин в течение 14 дней на аэродроме базы морской пехоты Мирамар, недалеко от Сан-Диего, говорится в сообщении CDC, которое цитирует Reuters.

Фото: REUTERS
Трамп предсказал конец масштабной эпидемии коронавируса

Мужчина поступил в медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Диего для наблюдения и изоляции и "чувствует себя хорошо", говорится в заявлении больницы. Представитель медицинского центра отказался комментировать детали госпитализации, но заявил, что в скором времени больница опубликует соответствующее заявление.

"CDC проводит тщательное расследование контактов человека, у которого был зафиксирован положительный результат, чтобы оценить, были ли эти контакты подвержены высокому риску", - говорится в заявлении CDC.

Около 540 граждан США были эвакуированы из Ухани и доставлены на базу Мирамар.

Фото: REUTERS
В Риме подростки напали на китайцев из-за коронавируса

Напомним, 10 февраля впервые за время вспышки заболевания количество смертей от нового вируса в Ухани превысило ежедневную отметку в сто человек и достигло 974 жертв.

Несмотря на то, что после длительных каникул по случаю Лунного Нового года в Китае открылось большинство офисов и магазинов, многие китайцы, похоже, остаются дома.

Чтобы повысить моральный дух сограждан, председатель КНР Си Цзинпинь посетил общественный медицинский центр в Пекине, выразив уверенность в успешной борьбе с этим заболеванием.

Китайский лидер, сообщает The Associated Press, выразил свое уважение медицинским работникам, но большая часть его послания была сосредоточена на том, чтобы призвать граждан следовать указаниям партии.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса 2019-nCoV

Главное сегодня

В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
В Кремле по-прежнему обеспокоены ситуацией в Идлибе
В Совфеде прокомментировали планы "Нафтогаза" подать иск к "Газпрому"
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам