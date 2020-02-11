В США выявлен 13-й случай коронавируса

Взрослый пациент находился в составе группы американских граждан, эвакуированных из эпицентра болезни в Ухани. Мужчина был помещен на обязательный карантин в течение 14 дней на аэродроме базы морской пехоты Мирамар, недалеко от Сан-Диего, говорится в сообщении CDC, которое цитирует Reuters.

Мужчина поступил в медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Диего для наблюдения и изоляции и "чувствует себя хорошо", говорится в заявлении больницы. Представитель медицинского центра отказался комментировать детали госпитализации, но заявил, что в скором времени больница опубликует соответствующее заявление.

"CDC проводит тщательное расследование контактов человека, у которого был зафиксирован положительный результат, чтобы оценить, были ли эти контакты подвержены высокому риску", - говорится в заявлении CDC.

Около 540 граждан США были эвакуированы из Ухани и доставлены на базу Мирамар.

Напомним, 10 февраля впервые за время вспышки заболевания количество смертей от нового вируса в Ухани превысило ежедневную отметку в сто человек и достигло 974 жертв.

Несмотря на то, что после длительных каникул по случаю Лунного Нового года в Китае открылось большинство офисов и магазинов, многие китайцы, похоже, остаются дома.

Чтобы повысить моральный дух сограждан, председатель КНР Си Цзинпинь посетил общественный медицинский центр в Пекине, выразив уверенность в успешной борьбе с этим заболеванием.

Китайский лидер, сообщает The Associated Press, выразил свое уважение медицинским работникам, но большая часть его послания была сосредоточена на том, чтобы призвать граждан следовать указаниям партии.