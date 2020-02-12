Африканский Союз осудил политику Великобритании

В ходе прошедшего в Аддис-Абебе 33-его саммита Африканского союза (АС) лидеры стран "черного континента" осудили продолжающуюся оккупацию Великобританией архипелага Чагос в Индийском океане.

В своей резолюции лидеры 55 африканских стран отметили, что политика Лондона в отношении принадлежащих Маврикию - члену АС - островов является "противоправной" и призвали к "деколонизации" этой территории.

"Великобритания несет обязательство завершить управление архипелагом Чагос, как можно скорее", - отмечается в документе, который цитирует издание Politico.

Напомним, что Чагос - последний "колониальный осколок" Британской империи был незаконно отобран англичанами у подконтрольного им Маврикия в 1965 году. С тех пор Лондон депортировал из аннексированного и стратегически важного для решения военных задач архипелага порядка двух тысяч его коренных жителей. И до сих пор запрещает этим людям и их родственникам возвращаться на родину. На Чагосе сегодня размещены секретные объекты, включая совместную англо-американскую военную базу на острове Диего-Гарсия, использующуюся в операциях США на Ближнем Востоке.

В мае прошлого года 116 стран-членов ООН проголосовали резолюцию, в которой потребовали скорейшего завершения британской оккупации Чагоса и репатриацию его коренного населения. В настоящее время готовятся обращения местных жителей мавриканских островов в международные суды.

Нарастающее международное и дипломатическое давление ставит туманный Альбион в крайне неудобное положение, ведь никаких оправданий для дальнейшей оккупации архипелага кроме отсылок к вопросам обороны у Лондона нет. Как ранее заявил Форин-офис агентству Bloomberg, военная база "обеспечивает безопасность людей в Великобритании и по всему миру от терроризма, оргпреступности и пиратства".