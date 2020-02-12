Участвовать в госзакупках станет проще

Процедура проведения госзакупок в России упрощается. Изменения в законе о контрактной системе снимают избыточные требования с заказчиков и отчасти открывают доступ белорусским поставщикам. Но для полноценной интеграции нужен единый стандарт документооборота и общая электронная подпись. Эксперты рассказали, что изменилось в закупках и каким в идеале должно быть партнерство Евразийского экономического союза в этой сфере.

С нового года в России действует новый порядок проведения госзакупок, в частности существенно сокращаются затраты времени заказчиков и поставщиков при быстром запросе котировок на сумму до трех миллионов рублей. Во-первых, значительно повышается порог таких торгов с существующих 500 тысяч рублей. Во-вторых, серьезно сокращаются сроки. Теперь заявки могут приниматься не более четырех дней, это минимум по договору ЕАЭС. Все действия заказчика сокращены до одного дня. А срок заключения контракта с отобранным победителем сокращен с семи до двух дней.

"В этой ценовой категории закупок много, но интересно ли будет белорусским компаниям ради этих сумм регистрироваться в нашей Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), что достаточно долго и порой сложно, - комментирует Роман Чернов, замуправляющего директора Электронной торговой площадки ГПБ. - К тому же у нас нет единой цифровой подписи, признанной всеми странами ЕАЭС, как нет и стандартов документооборота. С Беларусью есть попытки использовать электронную подпись, но не все российские электронные площадки технически пока готовы предложить сервис, при котором поставщики из Беларуси могли бы беспрепятственно участвовать в госзакупках".

Надежды на упрощение участия в закупках России и Беларуси стоит связывать с развитием функциональности ЕИС, отмечает Дмитрий Казанцев, руководитель департамента нормативно-правового регулирования B2B-Center: "Именно она способна помочь добросовестному поставщику минимизировать работы по формированию заявки на участие в закупке и подписанию договора. Для этого нужно внедрение репозитория документов, с помощью которого автоматически формировался бы проект второй части заявки. Еще нужно распространить практику оформления первой части заявки в виде согласия, по примеру строительных аукционов. Также важны удобные и для заказчика, и для поставщика формы госконтракта, а при необходимости и протокола разногласий. Наконец, нужно упрощение процедуры приемки результатов исполнения госконтракта и ее документарного оформления".

Общий репозиторий документов поможет в организации закупок России и Беларуси

Эксперт добавил, что главное препятствие на пути союзной интеграции закупок - общий электронный документооборот. Физически и сегодня поставщик из Беларуси может поставить товар российскому заказчику, а большинство российских заказчиков рады этот товар приобрести. Но интенсификации товарооборота служит упрощение его документарного оформления, что в контексте госзаказа представляет собой изрядную часть организационных издержек. "В перспективе был бы полезен и общий репозиторий документов, необходимых для организации закупок России и Беларуси и участия в них", - заключил Казанцев.