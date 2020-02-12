Chery будет продавать в США кроссоверы под новым премиум-брендом

HAAH Automotive Holdings и Chery Automobile сообщили о создании нового премиального суббренда Vantas, под которым в Северной Америке будут продаваться китайские кроссоверы.

В официальном сообщении HAAH информации о модельном ряде не содержится, но идентифицировать первые кроссоверы, которые будут запущены в США и Канаде, можно по официальным фото Vantas.

Заходить Chery будет с модели TX и её длиннобазной версии TXL. Какое название получат модели для Северной Америке, пока неизвестно, в Китае же, напомним, их продают под брендом Exeed, который, кстати, будет представлен в России - "живой" Exeed TXL сфотографировали у представительства марки.

В Китае Exeed TX предлагается со 197-сильной турбированной "четвёркой" и преселективной роботизированной трансмиссией. Кроссовер доступен в версиях с системой полного привода, поэтому "китайцы" могут обратить на себя внимание. Особенно если ценник будет привлекательным. Для этого есть предпосылки: официально объявлено, что HAAH и Chery планируют организовать локальную сборку автомобилей. Ответов на вопросы что, где и когда, пока нет. Предполагается, что модели местного производства появятся у дилеров в 2021 году.