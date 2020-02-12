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12.02.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Jaguar приостановит выпуск I-Pace из-за нехватки аккумуляторов

Текст: Николай Грищенко

Производство электрических кроссоверов I-Pace будет приостановлено из-за нехватки литий-ионных аккумуляторов.

Как сообщает газета The Times, конвейер на предприятии Magna Steyr в австрийском Граце, где производят электромобили Jaguar, остановится 17 февраля. Вынужденный простой связан с задержкой поставок аккумуляторных батарей, которые выпускаются на корейско-польском заводе во Вроцлаве. При этом причины нехватки аккумуляторов не называются.

Фото: www.motor1.com
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Британское издание предполагает, что проблемы с производством литий-ионных батарей могут быть обусловлены как вспышкой эпидемии коронавируса в Китае, так и внутренними проблемами производителя.

Напомним, что Jaguar I-Pace имеет два электромотора. Один на передней оси и один на задней. Моторы равнозначной мощности и суммарно выдают 400 лошадиных сил и 696 Нм тяги. Главная особенность ускорения I-Pace - в том, что весь крутящий момент доступен сразу. У I-Pace нет коробки передач: энергия из батареи подается напрямую в двигатели, а это означает, что задержки между нажатием на акселератор и началом движения отсутствуют. До 100 км/ч электромобиль разгоняется за 4,8 секунды.

Электромоторы питаются от батареи емкостью 90 КВт/ч. Она расположена в днище автомобиля, занимая всю площадь между осями, и весит 601,5 кг. Батарея состоит из 432 литий-ионных ячеек, которые объединены по 12 штук в 36 блоков. Запас энергии рассчитан на 470 километров. По данным 2019 года, стоимость аккумулятора составляла 2,8 миллиона рублей, а цена всей машины начинается от пяти миллионов рублей.

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#Jaguar