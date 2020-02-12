К Олимпиаде в Токио готовятся 263 белорусских спортсмена

На завоевание сотни лицензий для участия в XXXII летних Олимпийских играх могут рассчитывать в наступившем году белорусские атлеты. Такой прогноз сделан 12 февраля на итоговой коллегии Министерства спорта и туризма, в ходе которой стало известно, что к токийским стартам готовятся 263 атлета в 27 видах спорта.

Правда, квалификационные требования и нормативы пока выполнили 69 белорусских спортсменов в 15 видах спорта, но время терпит: отборочные турниры продолжатся до конца июня.

Как уже сообщал "СОЮЗ", на стартах в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В Олимпийскую программу с этого года, в которой будут участвовать 11090 спортсменов из 206 стран, включены бейсбол/софтбол, каратэ, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Профессиональное мастерство высших достижений белорусские мастера подтверждали не раз, подчеркнул министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, которого цитирует БЕЛТА. Только в истекшем году, уточнил он, на II Европейских играх, первенствах мира и Европы они завоевали 843 медали, в том числе 248 золотых, 277 серебряных и 318 бронзовых, из них в олимпийских видах спорта - 359. Кстати, более половины перечисленных наград на счету молодежного, юниорского и юношеского составов.