Комитет ГД отправил на доработку поправки о значимых интернет-ресурсах

Проект поправок в законы об информации и о персональных данных депутат Госдумы Антон Горелкин внес в июле 2019 года. К значимым интернет-ресурсам предлагалось относить сайты, страницы, информационные системы и компьютерные программы, которые позволяют собирать информацию о пользователях на территории России.

Поправки подразумевали, что основным владельцем такого ресурса может быть гражданин РФ или российское юрлицо с долей иностранного участия не больше 20% голосующих акций. (Позднее правительство в своем отзыве на законопроект рекомендовало установить ограничение на уровне менее 50% голосующих акций).

Александр Хинштейн, комментируя законопроект, назвал его "действительно актуальным". Он отметил, что в целом госполитика, направленная на национализацию информационных ресурсов и СМИ, комитетом поддерживается, а дальше "все зависит от конкретных деталей".

"В законопроекте есть ряд недоработок, многие его положения не согласуются с действующим законодательством, - уточнил Хинштейн. - Например, единственным критерием признания ресурса значимым, является возможность сбора с его помощью информации о пользователях. Но это можно относить к абсолютно любому сайту и ресурсу в интернете. Нужны более объективные критерии, поэтому было принято решение вернуть законопроект, чтобы автор доработал его до вынесения на рассмотрение Госдумы в первом чтении".

Сам Антон Горелкин сообщил, что считает важным продолжить работу над законопроектом. Он напомнил, что стратегия развития информационного общества до 2030 года предусматривает обеспечение технологической независимости и безопасности российской инфраструктуры и пообещал с большим вниманием отнестись к экспертным мнениям, высказанным по законопроекту.