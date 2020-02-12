Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом

В Беларуси в настоящий момент случаи заболевания инфекцией, вызванной новым коронавирусом, не зарегистрированы, подтвердил 12 февраля главе государства в своем докладе министр здравоохранения Владимира Караника.

Отраслевой министр, информирует пресс-служба президента РБ, подробно рассказал о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением инфекции и мерах, принимаемых в республике по минимизации угрозы ее завоза и распространения.

Обсуждены также результаты оказания гуманитарной помощи Китаю, в ходе которой Минздравом был обеспечен отпуск и оформление материальных ценностей, отправленных двумя авиарейсами. Затрагивались и вопросы, связанные с взаимодействием между различными министерствами и ведомствами в работе по предотвращению завоза и распространения вируса.

С конца января, доложил Караник, в режим повышенной готовности переведена работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Кроме того, созданы резервы лекарств и средств индивидуальной защиты.

Глава государства особо отметил необходимость принятия исчерпывающих мер по организации мероприятий и указал, что меры должны быть эффективными, но не избыточными.