Матвиенко: В Совфеде поддерживают предложение о пожизненных сенаторах

Появление в Совете Федерации пожизненных сенаторов поднимет авторитет верхней палаты парламента и позволит использовать на благо государства опыт лучших представителей политической элиты, науки и искусства, считает председатель СФ Валентина Матвиенко.

"Предложение о пожизненных сенаторах не новое, оно обсуждается еще с 2014 года", - заявила она журналистам, отвечая на вопрос "РГ". "Это не ноу-хау, есть зарубежный опыт. Мы предварительно обсуждали этот вопрос в комитете по регламенту в других форматах, и мы считаем, что это можно было бы поддержать", - сказала глава Совфеда.

Статус пожизненного сенатора позволит "отдать дань уважения людям, внесшим выдающийся вклад в развитие страны: государственным, политическим деятелям, деятелям культуры, науки, здравоохранения, ученым и так далее". А также даст возможность использовать тот опыт, который эти люди накопили.

"Это только добавит авторитета Совету Федерации и даст возможность этим уникальным людям продолжать трудиться", - заявила Валентина Матвиенко.

Напомним, ранее на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию академик Александр Чубарьян предложил изучить опыт Италии, где в верхней палате парламента заседают до шести пожизненных сенаторов. Во вторник в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству были внесены поправки, согласно которым в Совфеде может появиться семь пожизненных сенаторов в рамках президентской квоты.