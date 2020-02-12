Мишустин и Греф обсудили продажу акций Сбербанка

Правительство намерено использовать наработанные Сбербанком цифровые технологии для упрощения жизни людей и в цифровой платформе государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем банка Германом Грефом, чтобы обсудить процесс приобретения акций организации у Центрального банка. Соответствующий законопроект кабинет министров намерен рассмотреть на заседании в четверг.

Правительство купит 50 процентов плюс одну акцию Сбербанка у ЦБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Инвестиционный мир эту новость вторника воспринял позитивно, рассказал Греф - обыкновенные акции банка выросли почти на один процент, привилегированные - более чем на два. "Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер", - подчеркнул он.

Полностью согласован план действий, который должен обеспечить фактический переход акций к новому владельцу и формирование новых органов управления до годового собрания акционеров. "Очень важно, что нас передают в Фонд национального благосостояния, - считает Герман Греф. - Инвесторы увидели долгосрочность интересов фонда. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании".

ФНБ же может рассчитывать на хороший доход в будущем, поскольку, по словам главы Сбербанка, дивиденды с акций сегодня дадут больше, чем любые другие инвестиции. "И в целом мы для себя видим эту передачу как огромную возможность в дальнейшем взаимодействии с правительством и развитии технологических сервисов", - добавил Греф.

В правительстве только поддерживают это технологическое сотрудничество. "Очень хорошо, что электронные сервисы, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем", - сказал премьер-министр.