Мосгорсуд: Подсудимый в Чертановском суде скончался на месте

В Мосгорсуде подтвердили информацию о гибели экс-начальника одного из управлений ФСИН России Виктора Свиридова. Инцидент произошел сегодня в зале судебных заседаний Чертановского районного суда столицы.

"Следует отметить, что наказание мужчине было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Тогда как он был признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере - ч. 3 ст. 163 УК РФ, санкции по этому составу - от 7 до 15 лет лишения свободы", - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ранее "РГ" выяснила, какими вопросами занимался во время работы в ФСИН погибший. Он курировал транспортные расходы.