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Названы три скрытых особенности новых Samsung Galaxy S20

Текст:   Антон Благовещенский
12.02.2020,  
18:54

Блогер Бенджамин Гескин, изучивший новинки Samsung, представленные вечером во вторник, 11 февраля, назвал три присущих новинкам особенности, о которых не сообщили на презентации.

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Во-первых, по его словам, частота обновления экрана 120 Гц доступна только при разрешении 1080p, или FullHD+. Максимальное же разрешение составляет QuadHD+, или в два раза выше по горизонтали и вертикали, но частота развертки будет ниже. Этот показатель отвечает за плавность анимации. "Компромисса" в виде 90 Гц не предусмотрено.

Во-вторых, запись видео в разрешении 8K доступно на смартфоне Galaxy S20 лишь при использовании 3x телефото-объектива (это может создать проблемы при съемке близко расположенных объектов). В Galaxy S20 Ultra такое же разрешение видео доступно с основным объективом.

В-третьих, 100-кратный зум, по мнению Гескина, "практически бесполезен". Чтобы сделать приличное фото, хватит и 30x зума, уверен он.

Новые смартфоны Samsung линейки Galaxy S20 получили экраны с вырезом под фронталки, продвинутые основные камеры, поддержку 5G. Вместе с ними был представлен складной смартфон Galaxy Z Flip.

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