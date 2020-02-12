Подсудимый покончил с собой сразу после оглашения ему приговора. 71-летнему мужчине вменялось вымогательство 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Следователям предстоит выяснить, как подсудимый пронес оружие в охраняемое здание суда.

Известно, что на период расследования в отношении Свиридова была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Это было связано с поставленным ему ранее медиками диагнозом - рак 4-й стадии. Несмотря на заболевание, вчера судья назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. После оглашения приговора его должны были задержать прямо в зале судебных заседаний, откуда отправить в следственный изолятор. Осужденный не захотел такого развития событий.

"Находясь в зале судебного заседания, сразу после того, как судья огласил назначенное наказание, подсудимый совершил попытку суицида, - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года лишения свободы. Тогда как за вымогательство в особо крупном размере - ч. 3 ст. 163 УК РФ - санкции предусмотрены от 7 до 15 лет лишения свободы".

"Обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие, устанавливаются", - добавили в Мосгорсуде.

Правоохранительные органы выясняют, как подсудимый обхитрил судебных приставов.

Погибший Виктор Свиридов более 5 лет назад курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве

"Следователи во время осмотра места происшествия изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. Следователи допрашивают участников судебного процесса и очевидцев случившегося. В то же время изымаются записи с камер видеонаблюдения", - рассказали в Следственном комитете России.

Параллельно будет проверена работа установленных при входе в здание Чертановского суда металлодетекторов. Появилась информация, что рамка металлодетектора не сработала при проходе Свиридова. При ручном же досмотре пристав обнаружил у подсудимого из "запрещенки" только флягу с алкоголем, которую изъял.

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев рассказал "РГ", что погибший Виктор Свиридов более 5 лет назад курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве.