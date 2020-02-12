Новости

Медведев будет обучать участников партийного проекта "Единой России" 19:02
В Пскове из-за гриппа и ОРВИ объявили "масочный" режим 18:51
Минфин объяснил дефицит бюджета в январе ростом расходов 18:48
В Поморье ввели запрет на продажу бестабачных никотиновых смесей 18:47
Захарова: Польша продолжает позорную войну с памятниками 18:35
Мигранту с 11 детьми дадут гражданство России 18:31
Поправки о расширении маткапитала могут быть приняты до 20 февраля 18:30
Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ борьбу с терроризмом 18:11
"Единая Россия" будет добиваться снижения ставок по ипотеке 18:08
Захарова: Москва отвергает обвинения в атаках на мирных жителей в Сирии 18:06
Уничтожение беспилотника лазером сняли на видео 18:02
Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию 18:00
Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга 17:45
Журналисты пострадали во время антитеррористической операции в Алеппо 17:43
Китайский марафонец пробежал 50 километров по квартире 17:41
Путин обсудил с Мирзиеевым предстоящие контакты 17:38
Медведева выпустила одежду с принтом собственного дизайна 17:35
Лукашенко заслушал доклад по ситуации с коронавирусом 17:34
Жоан Плаза покинул пост главного тренера "Зенита" 17:31
Mazda продлила перерыв в работе завода в Китае из-за коронавируса 17:27
Захарова: РФ продолжит работу с Анкарой по решению проблемы Идлиба 17:27
На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн 17:21
Стартовала IV Всероссийская акция "Дарите книги с любовью" 17:19
В Испании по-новому учтут рабочие часы 17:15
Microsoft и Samsung анонсируют партнерство в облачном гейминге 17:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как будем отдыхать на 23 февраля и 8 марта
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Как сэкономить на эксплуатации автомобиля
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
12.02.2020 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За решетку ехать отказался

Экс-начальник УФСИН покончил с собой, услышав приговор
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 31(8085)
Следственный комитет России в среду возбудил уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса РФ "Халатность". Поводом стала гибель бывшего начальника одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний России Виктора Свиридова прямо в зале заседаний Чертановского райсуда Москвы.

Подсудимый покончил с собой сразу после оглашения ему приговора. 71-летнему мужчине вменялось вымогательство 10 млн рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Следователям предстоит выяснить, как подсудимый пронес оружие в охраняемое здание суда.

Фото: Istock
Почти 50 тысяч россиян лишились лицензий на гражданское оружие

Известно, что на период расследования в отношении Свиридова была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Это было связано с поставленным ему ранее медиками диагнозом - рак 4-й стадии. Несмотря на заболевание, вчера судья назначил ему наказание в виде трех лет колонии строгого режима. После оглашения приговора его должны были задержать прямо в зале судебных заседаний, откуда отправить в следственный изолятор. Осужденный не захотел такого развития событий.

"Находясь в зале судебного заседания, сразу после того, как судья огласил назначенное наказание, подсудимый совершил попытку суицида, - сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года лишения свободы. Тогда как за вымогательство в особо крупном размере - ч. 3 ст. 163 УК РФ - санкции предусмотрены от 7 до 15 лет лишения свободы".

"Обстоятельства, при которых подсудимый пронес в здание суда оружие, устанавливаются", - добавили в Мосгорсуде.

Правоохранительные органы выясняют, как подсудимый обхитрил судебных приставов.

Погибший Виктор Свиридов более 5 лет назад курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве

"Следователи во время осмотра места происшествия изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. Следователи допрашивают участников судебного процесса и очевидцев случившегося. В то же время изымаются записи с камер видеонаблюдения", - рассказали в Следственном комитете России.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Мосгорсуд: Подсудимый в Чертановском суде скончался на месте

Параллельно будет проверена работа установленных при входе в здание Чертановского суда металлодетекторов. Появилась информация, что рамка металлодетектора не сработала при проходе Свиридова. При ручном же досмотре пристав обнаружил у подсудимого из "запрещенки" только флягу с алкоголем, которую изъял.

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев рассказал "РГ", что погибший Виктор Свиридов более 5 лет назад курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин и Конте обсудили ход урегулирования в Ливии
Песков назвал цель ударов по Идлибу сирийских военных
ОПЕК из-за коронавируса снизила прогноз по росту спроса на нефть
СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде
ГИБДД будет аннулировать фиктивные диагностические карты
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников