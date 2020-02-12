СК возбудил дело о халатности после самоубийства подсудимого в суде

По данным следствия, в здании Чертановского районного суда столицы днем 12 февраля 2020 года 71-летний подсудимый причинил себе смертельное ранение сразу после оглашения приговора по уголовному делу.

"Следователи во время осмотра места происшествия изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему. Следователи и криминалисты продолжают в настоящее время работу на месте происшествия. Ими допрашиваются участники судебного процесса и очевидцы случившегося. В то же время изымаются записи с камер видеонаблюдения", - рассказали в Следственном комитете России.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима в здании суда. "Параллельно будет проверена работа установленных при входе в здание Чертановского суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов", - уточнили в следственном ведомстве.

Ранее появилась информация, что рамка металлодетектора не сработала при проходе Свиридова. При ручном же досмотре пристав обнаружил у подсудимого из "запрещенки" только флягу с алкоголем, которую изъял.

"В ближайшее время следователи назначат все необходимые экспертизы. Кроме того принимается комплекс мер по установлению всех обстоятельств и причин произошедшего", - заключили в СК России.

Ранее "РГ" сообщила, что погибшему в Чертановском суде Виктору Свиридову вменялось вымогательство 10 миллионов рублей у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Это часть 3 ст. 163 УК РФ, и санкции по этому составу - от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Мосгорсуде сообщили, что суд учел состояние здоровья подсудимого (рак 4-й стадии) и вынес приговор ниже низшего предела. Свиридову назначили 3 года колонии строгого режима.

Как только мужчина услышал приговор, он совершил суицид.

На период расследования в отношении Свиридова была избрана мера пресечения - подписка о невыезде. После оглашения приговора его должны были задержать прямо в зале судебных заседаний, откуда отправить в следственный изолятор.

Председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России Алексей Лобарев ранее рассказал "РГ", что погибший Свиридов более 5 лет назад курировал транспортные вопросы в тюремном ведомстве.