Цикл публикаций "Российской газеты", описывающий ситуацию с единовременными денежными выплатами (ЕДВ) в Калининградской области, продолжает приносить пользу.

В прошлом году Светлогорский городской суд встал на сторону группы инвалидов, постановив, что пациенты не должны платить ЕДВ за проживание в интернате. А Советский горсуд обязал другой интернат вернуть женщине-инвалиду выплаты, которые она уже успела перечислить. Эти решения важны для огромного числа инвалидов, проживающих в интернатах. Многие из них ежемесячно расстаются с частью ЕДВ, даже не зная, что имеют право оставлять все деньги себе.

История вопроса

До 1 января 2015-го плата за стационарные услуги в российских интернатах ограничивалась 75 процентами пенсии. Затем вступил в силу обновленный федеральный закон об основах соцобслуживания граждан. Теперь пациенты должны перечислять соцучреждениям три четверти своего совокупного дохода, включая единовременную денежную выплату. Сама ЕДВ - это компенсация инвалиду за отказ от некоторых услуг, например, бесплатного лечения в санатории.

В то же время в законе есть статья 35, где говорится о "длящихся правоотношениях". Суть в том, что финансовое положение людей, оформивших договоры с интернатами до вступления закона в силу, ухудшаться не должно. Они вправе платить за проживание только долю от пенсии.

Однако в начале 2018 года пациентам интерната "Сосновая усадьба" в городе Пионерский, которые поселились там до 2015 года, предложили подписать новые договоры. Стоимость услуг интерната, вопреки положениям статьи 35, составляла 75 процентов от пенсии и ЕДВ. В калининградском министерстве социальной политики в ответ на запрос "РГ" пояснили: у пациентов истек срок действия индивидуальных программ предоставления соцуслуг. Новую программу должен сопровождать новый договор.

Восемь инвалидов, в том числе герои наших предыдущих публикаций Наталья Прудских и Валерий Бандрыгин, отказались платить ЕДВ. Соцработники подали на них иски и проиграли. Точнее, суд согласился, что инвалиды должны заключить с интернатом новые договоры. Но особо оговорил в своем решении: стоимость проживания не должна превышать 75 процентов от пенсии. Ведь правоотношения пациентов и интерната не перестают быть "длящимися" даже после заключения новых договоров.

Восемь жителей "Сосновой усадьбы" отстояли свои права. Но остальные инвалиды договоры подписали и лишились ЕДВ. Среди них - 42-летний Сергей Филиппов.

Исход дел Натальи Прудских и Валерия Бандрыгина окончательно убедил Сергея: договор, который ему навязали, необходимо оспорить в суде. К Филиппову присоединились еще трое жителей "Сосновой усадьбы", и все они нашли поддержку, говорит представитель Светлогорского городского суда Марина Аитова. Согласно решению суда, ЕДВ истцы платить не должны. А чиновники впредь не смогут навязывать пациентам новые договоры.

30 тысяч рублей переплаты

На днях чиновники подали апелляцию. Однако мы надеемся, что это важное для многих инвалидов решение устоит в областном суде. Если оно вступит в силу, Сергей Филиппов обратится к руководству интерната с заявлением о перерасчете.

- 75 процентов от моей ЕДВ - это примерно три тысячи рублей, - объясняет он. - В прошлом году я уже понял, что меня ввели в заблуждение, и перестал платить эти деньги. Но все равно получилось около 30 тысяч рублей переплаты за 2018 год, буду ее возвращать. Я, конечно, доволен решением суда. Но одновременно обидно за тех, кто по разным причинам, в том числе по состоянию здоровья, не может самостоятельно защитить свои права.

Будет справедливо, если интернаты не станут дожидаться исков и сами перезаключат договоры

В Аппарате регионального уполномоченного по правам человека готовы помочь пациентам интернатов, оказавшимся в похожей ситуации, отстоять их права в суде.

- Те, кто ограничен в передвижениях, может отправить нам письмо по почте, электронной или обычной, - говорит калининградский омбудсмен Владимир Никитин. - Но будет куда более справедливо, если социальные учреждения не станут дожидаться исков и сами перезаключат договоры.

"Думала, буду радоваться..."

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Советске к вопросу изъятия ЕДВ подошли еще более "творчески". Соцработники принесли в местное отделение пенсионного фонда кипу заявлений, в которых пациенты, поступившие в учреждение до 1 января 2015 года, выразили "добровольное" желание расстаться с выплатой.

Героиня одной из наших публикаций 70-летняя Людмила Шерстобоева оказалась в числе таких "добровольцев". Людмила Ивановна самостоятельно разобралась, куда и по какой причине уходят ее деньги. Затем она подала в Пенсионный фонд заявление об отмене удержания ЕДВ. И даже помогла многим своим "коллегам по несчастью" составить такие же заявления. Но на обивание порогов кабинетов ушло десять месяцев - за это время Людмила Шерстобоева переплатила интернату 14,7 тысячи рублей.

Прокуратура Советска в интересах пенсионерки направила иск мировому судье, чтобы взыскать переплату. Соцработники на заседании утверждали, что в новой программе предоставления соц-

услуг, разработанной для Людмилы Ивановны, появилось множество новых социальных услуг и плата за них должна увеличиться. Поэтому суд первой инстанции вынес решение не в пользу нашей героини.

- Однако апелляционный суд установил: фактически никакого улучшения не произошло, - отмечает помощник прокурора Советска Александра Савосина. - Зато финансовое положение пациентки ухудшилось. Кроме того, на суде я подняла важный вопрос: как вообще заявление истицы об отказе от ЕДВ оказалось в Пенсионном фонде? Работники интерната признали, что они собрали эти бумаги у нескольких пациентов и сами отнесли туда. Но Людмила Шерстобоева является дееспособным гражданином. Она никого не уполномочивала представлять свои интересы и уж тем более никому не поручала действовать ей в ущерб.

Апелляционная инстанция постановила взыскать с интерната 14,7 тысячи рублей в пользу истицы. В декабре Людмила Ивановна получила свои деньги.

- Купила на них стиральную машинку, - рассказывает Людмила Шерстобоева. - Думала, буду радоваться, а радости нет. Столько сил ушло на заседания, обжалования, апелляции, а ведь я инвалид второй группы, хожу с трудом. Осталась только обида - что пришлось тратить здоровье, которого и так не хватает, на возврат принадлежащих мне по праву денег.

В прокуратуре Калининградской области добавляют: граждане, которые поселились в интернатах до 1 января 2015 года и при этом платят ЕДВ, могут обратиться за защитой своих прав в ведомство. Это можно сделать лично или посредством интернет-приемной прокуратуры.

Прямая речь

Владимир Никитин, омбудсмен Калининградской области:

- Чтобы инвалидам впредь не пришлось отстаивать свое право на ЕДВ в судах, необходимо законодательно исключить эту выплату из списка, используемого при расчете среднедушевого дохода. Или законодательно вернуться к размеру платы за предоставление социальных услуг в виде 75 процентов от пенсии - вне зависимости от того, в каком году пациент поступил в интернат. Надеюсь, что калининградские депутаты выйдут с такой инициативой на федеральный уровень. Ведь ЕДВ замещает наборы социальных услуг, которые социальные учреждения своим пациентам в полной мере не оказывают. Граждане, проживающие в интернате и получающие ЕДВ, платят больше, чем их соседи, не отказавшиеся от государственной помощи в натуральной форме. Это ставит пациентов в неравные условия.

Следует добавить, что в наших социальных учреждениях работает немало подвижников, которые стараются сделать жизнь своих подопечных как можно более комфортной и интересной. Однако их работу, к сожалению, перечеркивают необоснованные финансовые претензии к инвалидам.

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