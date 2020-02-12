"Русский Прадо". Стали известны новые подробности

Появились новые подробности относительно "Русского Прадо", который разрабатывает Ульяновский автозавод. Напомним, что таким прозвищем нарекли проект глубокой модернизации внедорожника УАЗ "Патриот".

Издание Drom.ru разместило эскизы грядущей новинки - они дают весьма подробное представление об экстерьере перспективной модели.

Судя по рисункам, рестайлинг окажется гораздо глубже, чем предполагалось изначально - будут заменены все наружные панели кузова, кроме дверей, передней стойки и элементов крыши. Наброски подтверждают изображения, которые 10 декабря опубликовала "Российская газета".

С модернизацией "Патриот" получит новое оформление передка и задка - более массивное и "монолитное" по формообразованию. Дизайн-проект разрабатывали штатные стилисты Ульяновского автозавода. Принципиальными отличиями от машины текущего образца станут объемный капот, полностью светодиодные фары и фонари, а также расширители колесных арок в виде выштамповок на крыльях (а не отдельных пластиковых деталей).

Фото: www.drom.ru

В ходовой части автомобиля применят полностью новую раму - с более высокими и толстыми лонжеронами. Она гораздо прочнее рамы нынешнего "Патриота". В передней части рамы появится энергопоглащающий деформируемый модуль, который позволит подтянуть пассивную безопасность автомобиля до уровня не ниже среднего.

Ради более точной и острой управляемости полностью изменят подвеску автомобиля. Спереди внедрят независимую схему, сзади оставят зависимую с неразрезным мостом. Сейчас у "Патриота" и спереди, и сзади зависимая конструкция, причем пружины использованы только на подвеске первой оси, а вот на второй - листовые рессоры. Переднюю подвеску модернизированного "Патриота" выполнят на двух А-образных рычагах, заднюю - на обычных продольных рычагах.

Уникальной конструктивной фишкой модернизированного "Патриота" станет заводская штампованная защита поддона картера двигателя и коробки передач. Она, как и рама, оптимизирована под пассивную безопасность, то есть не будет препятствовать запрограммированной деформации при фронтальном ДТП.

Фото: Никита Орлов www/vk.com/nick_orlov

Гамма бензиновых моторов будет включать три агрегата - новое семейство ЗМЗ, помощь в создании которого оказывает немецкая инжиниринговая фирма FEV Engineering. Базовый вариант получит 2,5-литровый "атмосферник" с индексом ЗМЗ-25002.10, его мощность - 145 л.с., крутящий момент - 240 Нм.

На ступень выше встанет турбированный ЗМЗ-223002.10 объемом 2,3 л (150 л.с., 330 Нм), а на самой вершине расположится ЗМЗ-223012.10 (170 л.с., 350 Нм). Также предложат одну дизельную версию - с турбомотором Ford TDCi 2.2 от фургона Transit. Двигатели будут агрегатироваться с 6-ступенчатой МКП BAIC или 6-диапазонным "автоматом" Punch Powerglide 6L50, который уже знаком потребителям по нынешнему внедорожнику.

"Патриот" сохранит трансмиссию part-time с постоянным задним приводом, жестко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала.

В оснащении главным новшеством станет комплекс систем помощи водителю ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), который будет работать на базе камер кругового обзора - фронтальная разместится за решеткой радиатора (для ее оптики в новой решетке есть отверстие), боковые - в корпусах зеркал. В ADAS будут функции считывания дорожных знаков, мониторинга "слепых" зон, продвинутого парктроника (с динамической разметкой) и даже видеорегистратора.

Выход нового "Патриота" запланирован на конец 2021 года.