Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России

На Samsung Unpacked 2020 в тени от грохочущих анонсов флагманской линейки Galaxy S20 и инновационного Galaxy Z Flip можно было пропустить еще одну новинку - беспроводные наушники Galaxy Buds+.

К их созданию приложили руку специалисты из AKG - одного из ведущих мировых лидеров в области аудиотехники.

Они имеют три встроенных микрофона вместо одного, что будет полезно при совершении звонков из особо шумных мест.

На презентации приводились внушительные цифры об автономности - беспроводная зарядка в течение всего одной минуты даст возможность прослушивать музыку в течение целого часа. Полный же заряд обеспечит 22 часа беспрерывной работы.

Кроме того, теперь подключить беспроводные наушники от Samsung можно даже к iPhone - заявлена совместимость с iOS, начиная с десятой версии.

В российских магазинах Galaxy Buds+ появятся 13 марта 2020 года по цене 10 990 рублей в черном, белом, синем и красном цветах.