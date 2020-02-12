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Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России

Текст:   Богдан Бобров
12.02.2020,  
00:26
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На Samsung Unpacked 2020 в тени от грохочущих анонсов флагманской линейки Galaxy S20 и инновационного Galaxy Z Flip можно было пропустить еще одну новинку - беспроводные наушники Galaxy Buds+.

К их созданию приложили руку специалисты из AKG - одного из ведущих мировых лидеров в области аудиотехники.

Они имеют три встроенных микрофона вместо одного, что будет полезно при совершении звонков из особо шумных мест.

На презентации приводились внушительные цифры об автономности - беспроводная зарядка в течение всего одной минуты даст возможность прослушивать музыку в течение целого часа. Полный же заряд обеспечит 22 часа беспрерывной работы.

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Кроме того, теперь подключить беспроводные наушники от Samsung можно даже к iPhone - заявлена совместимость с iOS, начиная с десятой версии.

В российских магазинах Galaxy Buds+ появятся 13 марта 2020 года по цене 10 990 рублей в черном, белом, синем и красном цветах.

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