Совет Безопасности ООН продлил санкции в отношении Ливии

Совбез ООН одобрил резолюцию о продлении санкций в отношении Ливии до 30 апреля 2020 года. В частности, речь идет об оружейном эмбарго и запрете на импорт и экспорт нефтепродуктов.

Как сообщает РИА Новости, за резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН. Россия воздержалась. Напомним, РФ намеревалась поддержать только сбалансированный текст резолюции - без возложения вины за нынешнюю ситуацию на какую-нибудь из сторон. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что франко-британский проект резолюции не учитывал принципиальные и должным образом обоснованные замечания России.

"Хотели бы подчеркнуть, что негативное влияние ввоза нефтепродуктов на ливийскую экономику не столь очевидно. Сейчас в Ливию из-за упадка ее собственных перерабатывающих мощностей ввозится примерно три четверти всего объема нефтепродуктов", - подчеркнул Небензя.

Ранее сообщалось о том, что Ливия потеряла миллиард долларов из-за закрытия нефтяных объектов. Добыча нефти там осложнена военными действиями и периодически приостанавливается.