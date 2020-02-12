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12.02.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota Land Cruiser 200 получил "юбилейную" версию

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В 2010 году Toyota Land Cruiser 200 отпраздновал свой 60-летний юбилей, поэтому была создана специальная версия модели 60th Anniversary. В нынешнем году внедорожник снова отмечает 60-летие, но уже присутствия на рынке Австралии. В честь этого LC 200 тоже получил особое исполнение.

Toyota Land Cruiser 200 Sahara Horizon создан на базе люксовой версии Sahara. Автомобиль оснащён V8 объёмом 4.5 литра мощностью 272 л.с. и 6-ступенчатым "автоматом". Само собой - полный привод.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Итак, особенностями Sahara Horizon являются чёрная подложка фар, решёткой радиатора, как на TRD-версиях, усиленная тонировка задних стёкол. Салон получил отделку из полуанилиновой кожи, на спинках передних кресел появилась рифлёная надпись "Land Cruiser", потолок - чёрный.

В базовое оснащение спецверсии LC 200 входят 4-зонный климат-контроль, люк с электроприводом, кресла с функцией вентиляции, дисплеи мультимедиа для задних пассажиров, аудиосистема премиум-класса.

Цена на новинку - 129 090 австралийских долларов (5 540 000 рублей).

В России Toyota Land Cruiser 200 продаётся с бензиновым двигателем мощностью 309 л.с. и 249-сильным дизелем. Купить внедорожник можно начиная от 4 875 000 рублей.

Ранее "РГ" сообщала, когда будет представлено новое поколение модели - Land Cruiser 300. В этом году модели, кстати, исполняется 70 лет.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.
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