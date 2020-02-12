У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В России упали цены на старые смартфоны Samsung с выходом Galaxy S20

Текст:   Антон Благовещенский
12.02.2020,  
12:07

Прошлогодние модели смартфонов Samsung, включая Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, обновили ценовой минимум в начале февраля на фоне выхода устройств новой линейки Galaxy S20. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета".

Так, Galaxy S10, на старте продаж стоивший 62 тысячи рублей, теперь можно приобрести за 44,6 тысячи. Galaxy S10+, год назад стоивший более 71 тысячи рублей, продается за 50 тысяч. Малютка Galaxy S10e, за который в 2019 году просили 52 тысячи рублей, теперь подешевел до 35 тысяч.

Обновление Android испортило множество смартфонов

Hi-tech Mail.ru сообщает о еще более низких ценах: Galaxy S10 можно купить за 40 тысяч рублей, Galaxy S10e - за 30 тысяч.

Напомним, что вечером 11 февраля Samsung представила новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S20 и новый вариант "раскладушки" - Galaxy Z Flip. Упор в новых моделях был сделан на камеры.

гаджеты
Фото: Naughty Dog
Для PlayStation 4 бесплатно раздают тему по The Last of Us Part II 10:22
Windows 10X получит продвинутое голосовое управление 09:20
Вышел первый в мире смартфон на мощнейшем процессоре для Android 10.02.2020
смартфоны
Фото: Принтскрин с YouTube
Блогер "победил" самый мощный Mac Pro, открыв 6000 вкладок 09:30
Samsung
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости www.ria.ru
Самой инновационно активной отраслью экономики стала промышленность 11.02.2020
Раскладушку с гибким экраном от Samsung рассекретили на премии "Оскар" 10.02.2020
Samsung интригует смартфоном на чистом Android перед презентацией 10.02.2020