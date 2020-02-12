В России упали цены на старые смартфоны Samsung с выходом Galaxy S20

Прошлогодние модели смартфонов Samsung, включая Galaxy S10, Galaxy S10+ и Galaxy S10e, обновили ценовой минимум в начале февраля на фоне выхода устройств новой линейки Galaxy S20. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Маркета".

Так, Galaxy S10, на старте продаж стоивший 62 тысячи рублей, теперь можно приобрести за 44,6 тысячи. Galaxy S10+, год назад стоивший более 71 тысячи рублей, продается за 50 тысяч. Малютка Galaxy S10e, за который в 2019 году просили 52 тысячи рублей, теперь подешевел до 35 тысяч.

Hi-tech Mail.ru сообщает о еще более низких ценах: Galaxy S10 можно купить за 40 тысяч рублей, Galaxy S10e - за 30 тысяч.

Напомним, что вечером 11 февраля Samsung представила новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S20 и новый вариант "раскладушки" - Galaxy Z Flip. Упор в новых моделях был сделан на камеры.