Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс

Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало фото и технические характеристики нового кроссовера Volkswagen, который является купеобразной версией Tayron.

Кросс-купе отметили литерой X в названии - так же, как в случае с Teramont. По габаритам новинка уступает 7-местной версии VW Tiguan Allspace: 4 626 против 4 701 мм. Зато по ширине выигрывает: 1 860 против 1 839 мм. Колёсная база у Tayron X тоже больше - 2 730 мм, в то время как у лонг-версии Tiguan она равна 2 6721 мм.

Для новинки предусмотрен 220-сильный 2.0 TSI в паре с 7-ступенчатым "роботом" DSG и система полного привода.

Премьера модели состоится в ближайшее время. Volkswagen Tayron X за пределами Китая не появится.

Напомним, "РГ" показывала фото нового Tiguan с фарами от восьмого Golf, который тоже вот-вот будет представлен. Наследие актуальной версии кроссовера даром не пропадает: как видим, китайцы активно эксплуатируют дизайн модели.