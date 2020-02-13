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13.02.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Дизайн старого VW Tiguan не пропадёт: китайцы примерили его на новый кросс

Текст: Константин Руссов
Фото: База министерства промышленности и информатизации КНР Фото: База министерства промышленности и информатизации КНР
Фото: База министерства промышленности и информатизации КНР

Министерство промышленности и информатизации КНР опубликовало фото и технические характеристики нового кроссовера Volkswagen, который является купеобразной версией Tayron.

Фото: Пресс-служба Volkswagen .
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Кросс-купе отметили литерой X в названии - так же, как в случае с Teramont. По габаритам новинка уступает 7-местной версии VW Tiguan Allspace: 4 626 против 4 701 мм. Зато по ширине выигрывает: 1 860 против 1 839 мм. Колёсная база у Tayron X тоже больше - 2 730 мм, в то время как у лонг-версии Tiguan она равна 2 6721 мм.

Для новинки предусмотрен 220-сильный 2.0 TSI в паре с 7-ступенчатым "роботом" DSG и система полного привода.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Премьера модели состоится в ближайшее время. Volkswagen Tayron X за пределами Китая не появится.

Напомним, "РГ" показывала фото нового Tiguan с фарами от восьмого Golf, который тоже вот-вот будет представлен. Наследие актуальной версии кроссовера даром не пропадает: как видим, китайцы активно эксплуатируют дизайн модели.

Фото: База министерства промышленности и информатизации КНР
#Volkswagen