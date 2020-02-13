Госавтоинспекция начала активно вылавливать злостных нарушителей ПДД

В четверг 13 февраля в столице задержали водителя, за автомобилем которого числилось более тысячи нарушений правил дорожного движения. Причем неоплаченных. Госавтоинспекция начала вылавливать злостных нарушителей.

Напомним, что буквально в конце января на Бутырской улице в Москве по вине водителя машины, за которой числилось более 650 штрафов за различные нарушения, погибла в аварии девушка. Еще раз уточним: штрафы числились не за тем, кто сидел за рулем, а за собственником автомобиля. Как впоследствии выяснилось, собственник давно скончался. Причем даже не в России, а на Украине. Но штрафы выписывались именно ему. Как выяснилось, любителей пользоваться автомобилями, зарегистрированными на давно умерших людей, на людей без определенного места жительства, давно стало популярным.

Проанализировав все правонарушения, Госавтоинспекция приступила к действиям. Просмотрев по камерам стандартные маршруты, а также просчитав время выезда и дальнейшее движение, сегодня был остановлен один из таких злостных нарушителей. За автомобилем, которым он управлял, числится более полутора тысяч нарушений правил. Но водителю нельзя предъявить претензий за неуплату штрафа. Ведь все они выписаны именно на собственника автомобиля. По этой причине были вызваны судебные приставы, которые арестовали автомобиль. А водитель пошел домой пешком.

Пробел в законодательстве, который не позволяет привлечь к ответственности тех, кто пользуется машиной по доверенности, решили устранить кардинальным способом. Теперь лихачам, которые не платят штрафы, придется отдавать автомобиль. Но это в лучшем случае. Если будет установлено, что именно тот человек, который сидел за рулем совершил все выявленные правонарушения, то ему не только придется расплачиваться с казной, но и еще провести некоторое время за решеткой в качестве административного ареста, а то и отработать на благо государства. Но эти меры будет определять суд.

Как сообщили источники в Госавтоинспекции, такие злостные нарушители уже выявлены и в ближайшее время будут выловлены и привлечены к ответственности.

В базе данных ГИБДД числятся и те, за которыми долг более чем 2 тысяч штрафов. Проблема заключается в том, что возбудив производство, судебные приставы просто не имеют возможности взыскать с виновника долг. Допустим он зарегистрирован в деревне под Смоленском. Даже стоимость его дома не окупает штрафы. Арестовать машину невозможно, потому что он на ней работает в Москве. Именно по этой причине операция по выявлению злостных нарушителей проводится на федеральном уровне.