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13.02.2020 03:00
Рубрика: Власть

Небензя: Россия не уверена в жизнеспособности резолюции СБ ООН по Ливии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Россия не уверена, что принятая резолюция СБ ООН (поддержали 14 стран, Россия воздержалась), закрепляющая итоги берлинской конференции по Ливии, будет исполняться. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

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По словам Небензи, Москва искренне хочет, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись, а данный документ был жизнеспособен. "Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его мы не смогли", - заявил российский дипломат на заседании Совбеза, подчеркнув, что, если эта резолюция не будет исполняться, "мы напомним вам о том, что говорили сегодня".

Небензя также указал, что пока нет ясного понимания о готовности всех сторон ливийского конфликта выполнять решения берлинской конференции, пишет РИА Новости. Постпред отметил, что принятый документ предписывает исполнять то, чего еще нет, предусматривая возможность введения санкций за неисполнение того, чего еще нет.

Днем ранее Василий Небензя выражал надежду на то, что российская позиция будет учтена в проекте резолюции по Ливии до того, как он будет вынесен на голосование в Совбезе. Переговоры о содержании документа велись уже несколько недель. Ранее Постпред РФ раскритиковал проект резолюции Великобритании в СБ ООН по Ливии. По его словам, документ не учитывает видение и обеспокоенности России.

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Франко-британский проект резолюции по Ливии предусматривает санкции против руководства этой страны. Россия намеревалась поддержать только сбалансированный текст резолюции - без возложения вины за нынешнюю ситуацию на какую-нибудь из сторон.

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