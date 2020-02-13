Nissan требует с Карлоса Гона 90 млн долларов

Nissan подал новый иск на бывшего главу компании и альянса Renault-Nissan Карлоса Гона с требованием взыскания с него 10 миллиардов йен (90 млн долларов) для возмещение понесенного от его действий ущерба.

Согласно сообщению Nissan, такие убытки явились итогом злоупотреблений, допущенных Карлосом Гоном в статусе председателя совета директоров компании и незаконного присвоения им имущества компании, а именно: в использовании корпоративных счетов для оплаты расходов на проживание и выплаты гонораров личному адвокату, в осуществлении выплат собственной сестре, в использовании корпоративного авиапарка в личных целях.

К тому же в иск включено требование возмещения расходов за внутреннее расследование в его отношении и судебные издержки. Гражданский иск подан по месту регистрации компании - в окружной суд города Йокогама. Кроме того, Nissan пока безуспешно разыскивает роскошную яхту, которой по слухам владеет Гон.

Этот иск прямой ответ на поданные Гоном ранее в суд Нидерландов иски к Nissan и Mitsubishi с требованием о выплате ему 15 млн евро компенсации за незаконное увольнение с должности председателя совета директоров альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, инициированное и протолкнутое японской стороной.

По утверждению экс-топ-менеджера, совершившего в декабре дерзкий побег из-под подписки о невыезде в Ливан, ему даже не были разъяснены причины увольнения. Суд обязал Nissan представить доказательства законности отставки Гона до 26 марта. На войне как на войне, Nissan выразил решимость и впредь защищать свою репутацию в суде по каждому порочащему ее публичному заявлению оппонента.