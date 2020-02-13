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13.02.2020 08:40
Рубрика: В мире

Посольство: У россиян на Diamond Princess коронавирус не выявлен

Текст: Александр Ленин (Токио)

Российские граждане отсутствуют среди зараженных коронавирусом COVID-19 на борту круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине рядом с портом Йокогама к югу от Токио. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.

Фото: REUTERS/CHINA DAILY
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Количество заразившихся инфекцией на судне достигло 218 человек, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния Японии. После проведения дополнительных анализов были обнаружены еще 44 человека с положительными результатами проб на коронавирус.

Среди них 43 пассажира, из которых 29 японцы, и один член команды. Указанные люди госпитализированы в медицинские учреждения. Таким образом, общее количество инфицированных на японских островах составило 247 человек.

В мире Восточная Азия Китай В мире Восточная Азия Япония Распространение коронавируса COVID 19

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