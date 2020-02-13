Путину пообещали подарить щенка мастифа

В ходе встречи президента РФ с рабочей группой по внесению поправок в конституцию один из участников группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, озвучил желание подарить главе государства щенка английского мастифа.

"Вот все у вас подарок просят, вам пишут письма, как Деду Морозу​​, - передает РИА Новости слова спортсмена. - Если можно, при следующем помете я вам щенка подарю английского мастифа".

Глава государства прореагировал на это обращение с интересом.

"Как кормить будем, он же большой такой? Здоровая собака-то..."

Путин также поинтересовался, чем знаменита эта порода. "Они замки охраняли?" - спросил он у Бурлакова.

"Да-да-да, это королям дарили такие подарки", - подтвердил спортсмен.

Президент поблагодарил за подарок.

Напомним, что в ходе встречи рабочей группы было решено сделать выходным день голосования по поправкам в Конституцию. Также в ходе обсуждения президент одобрил предложения о закреплении в основном законе страны необходимость индексации зарплат и пенсий, а также запрет на отчуждение территорий.