Сотрудник спецсвязи в Брянске осужден пожизненно за убийство коллег

Брянский областной суд вынес приговор по делу об убийстве двух сотрудников спецсвязи на вокзале.

Напомним, в ночь на 20 сентября 2019 года на территории железнодорожного вокзала Брянск-Орловский загорелся отдел спецсвязи. Потушив пожар, спасатели нашли внутри тела двух фельдъегерей с простреленными головами. Вскоре обнаружилась пропажа почти 14 миллионов рублей наличными, которые сопровождали погибшие сотрудники.

Подозреваемого задержали в тот же день - им оказался коллега убитых, водитель-фельдъегерь брянского отдела спецсвязи. Похищенную сумку с деньгами нашли у него дома.

- Следствием и судом установлено, что 19 сентября около 22.30 находившийся в отделе спецсвязи обвиняемый завладел служебным оружием сослуживцев, убил двоих сотрудников, похитил их оружие и деньги, - рассказал представитель регионального управления СКР Александр Афонин.

Пытаясь замести следы, фельдъегерь забрал диск с записью камер видеонаблюдения и совершил неудачную попытку поджога своего отдела.

Суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в 10-дневный срок.