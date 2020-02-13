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13.02.2020 18:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Костроме пересмотрят штрафы за неправильную парковку

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
"Драконовские" штрафы за нарушение правил парковки во дворах домов в Костроме будут пересмотрены. Такое заявление сделал во время пресс-конференции губернатор региона Сергей Ситников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Костромские власти решили прислушаться к мнению жителей и отменить высокие штрафы за неправильную парковку машин во дворах многокрвартирных домов. Отвечая на вопрос "РГ" на пресс-конференции 13 февраля, костромской губернатор отметил, что наказание в 5 тысяч рублей без предупреждения за парковку на газоне, которое накладывается на всех без исключения водителей, он считает неправильным.

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- Да, за это сегодня очень серьезный штраф. Надо ли что-то менять? Надо! Неправильно, что штрафуют сразу за первое нарушение. Сначала должно быть предупреждение. Возможна дифференциация штрафа с точки зрения повторности. Готов дать поручение, чтобы первое нарушение не каралось санкциями, - отметил Сергей Ситников.

Пятитысячные штрафы за парковку на газонах депутаты Костромской облдумы ввели в апреле 2019 года. За первые несколько месяцев действия закона "письма счастья" получили около 3000 человек, при этом общая сумма взысканий превысила 12 миллионов рублей. Возмущенные "драконовскими" размерами штрафов, автолюбители начали обращаться к депутатам с требованием пересмотреть региональный административный кодекс.

Первыми с просьбой о снижении "драконовских" штрафных санкций за парковку на газонах к депутатам обратились избиратели микрорайона Черноречье, страдающего от дефицита парковочных мест. Автовладельцы заявили, что прежде, чем штрафовать граждан за парковку на газонах, власти должны позаботиться о создании дополнительных автостоянок, которых в областном центре катастрофически не хватает. Костромичи отметили, что при пенсии в 11 тысяч рублей пятитысячный штраф за парковку для пожилых людей крайне разорителен, а наказания за парковку на газонах не предусматривают такого вида воздействия как "предупреждение" и не разрешают судьям снижать штрафы нарушителям со скромными доходами.

- По обращениям избирателей я внес поправку в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях. Суть ее о том, чтобы не штрафовать автовладельцев сразу на пять тысяч рублей за стоянку во дворах, - рассказал "РГ" автор инициативы, депутат Костромской облдумы Владимир Михайлов.

Он предложил снизить минимальную ставку штрафа до тысячи рублей и дать мировым судьям право назначать автовладельцам дифференцированное наказание в зависимости от материального положения водителей.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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Однако депутаты на пленарном заседании облдумы 30 января большинством голосом нововведение отклонили. Они пояснили, что те автовладельцы, которые не хотят нарушать закон и платить за каждое нарушение пятитысячные штрафы, могут созвать общее собрание жильцов и выделить дополнительные места под парковку за счет имеющихся во дворах свободных пространств, в том числе за счет зеленых насаждений.

Губернатор с таким решением депутатов не согласился. Он отметил, что сегодня в Костроме зарегистрировано 57 тысяч легковых авто, и проблема с парковкой личного транспорта стоит очень остро. Из-за низкой платежеспособности жителей подземные парковки в новостройках пустуют. При этом дворы многоэтажек заставлены автотранспортом. В обладминистрации признают, что ситуация с парковкой авто на газонах негативно сказывается на здоровье людей. Сейчас власти ищут решение, которое позволит изменить ситуацию с размещением автотранспорта в густонаселенных районах области.

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